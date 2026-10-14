Darum gehts
- Peter Gulacsi erlebt einen bewaffneten Einbruch
- Ob es sich um echte oder Fake-Waffen handelt ist unklar
- Ein Einsatz am Samstag gegen Elche bleibt fraglich
Wer am Dienstag auf das Matchblatt der Champions-League-Partie zwischen Villarreal und Napoli blickte, dürfte sich über einen prominenten Abwesenden gewundert haben: Peter Gulacsi (36) fehlte im Aufgebot der Spanier. Der Grund ist erschreckend: Der ungarische Torhüter wurde in seinem eigenen Haus Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.
Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, drangen in den frühen Morgenstunden vom Dienstag vier maskierte Einbrecher auf das Gelände des Goalies ein. Die Täter sollen bewaffnet gewesen sein und Gulacsi sowie seine Frau Diana Vigh (36) bedroht haben.
Anschliessend forderten die Einbrecher das Ehepaar auf, den Tresor zu öffnen und ihnen verschiedene Wertgegenstände zu übergeben.
Mindestens ein Kind war im Haus
Gulacsi lebt mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Kindern in Puçol nördlich von Valencia. Laut der englischen Zeitung soll sich während des Überfalls mindestens eines der Kinder im Haus aufgehalten haben.
Wie die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet, blieben Gulacsi und seine Familie körperlich unverletzt. Sein Fehlen im Aufgebot soll mit den psychischen Folgen des Überfalls und der Belastung für die Familie zusammenhängen.
Täter flüchten in Luxusautos
Das schreckliche Geschehen dauerte etwa eine Stunde, bevor die Räuber in ihren zwei Luxusfahrzeugen flohen. Die Polizei hat noch nicht bestätigt, welche Gegenstände geklaut wurden und ob die Täter bereits verhaftet sind.
Erst wenige Stunden zuvor waren drei Personen festgenommen worden, die für Einbrüche bei den Barcelona-Spielern Joan Garcia und Pau Cubarsi verantwortlich sein sollen.
Wann Gulacsi ins Mannschaftstraining zurückkehrt, ist derzeit offen. Auch ein Einsatz am Samstag gegen Elche (16.15 Uhr) ist fraglich. Nach dem schockierenden Vorfall dürfte für den 36-Jährigen und seine Familie zunächst die Verarbeitung des Erlebten im Vordergrund stehen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
2
7
6
2
Sporting Lissabon
2
4
6
3
Arsenal FC
2
4
6
4
Bayern München
2
5
4
5
Paris Saint-Germain
1
5
3
6
Como 1907
1
3
3
7
Manchester United
2
2
3
8
VfB Stuttgart
1
2
3
9
Manchester City
1
2
3
10
Villarreal CF
2
1
3
11
Aston Villa
1
1
3
11
Real Betis Balompie
1
1
3
13
Atletico Madrid
2
1
3
14
Borussia Dortmund
1
1
3
15
Liverpool FC
1
1
3
15
Real Madrid
1
1
3
17
AEK Athen
1
1
3
18
FC Brügge
2
0
3
19
RC Lens
2
-1
3
20
RB Leipzig
2
-2
3
21
Sabah FC Masazir
2
-2
3
22
AS Rom
1
0
1
22
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
24
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
25
PSV Eindhoven
2
-1
1
26
Viking FK
2
-2
1
27
LASK Linz
1
-1
0
28
Inter Mailand
2
-2
0
29
FC Porto
1
-2
0
30
SK Slavia Prag
2
-3
0
31
SSC Neapel
2
-3
0
32
OSC Lille
2
-4
0
33
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Galatasaray SK
2
-5
0
35
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
1
-5
0