DE
FR
Abonnieren

Auch ein Kind war zu Hause
Champions-League-Goalie und seine Frau überfallen!

Peter Gulacsi erlebte am Dienstag vor dem Champions-League-Spiel gegen Napoli unschöne Momente, die ihm den Einsatz am Abend verunmöglichten. Nach einem bewaffneten Einbruch dürfte der ungarische Nationalgoalie nun etwas Zeit brauchen, um den Schock gemeinsam mit seiner Familie zu verarbeiten.
Publiziert: vor 19 Minuten
Kommentieren
1/5
Peter Gulacsi wurde am Diensatg Opfer eines bewaffneten Einbruchs.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Peter Gulacsi erlebt einen bewaffneten Einbruch
  • Ob es sich um echte oder Fake-Waffen handelt ist unklar
  • Ein Einsatz am Samstag gegen Elche bleibt fraglich
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Wer am Dienstag auf das Matchblatt der Champions-League-Partie zwischen Villarreal und Napoli blickte, dürfte sich über einen prominenten Abwesenden gewundert haben: Peter Gulacsi (36) fehlte im Aufgebot der Spanier. Der Grund ist erschreckend: Der ungarische Torhüter wurde in seinem eigenen Haus Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, drangen in den frühen Morgenstunden vom Dienstag vier maskierte Einbrecher auf das Gelände des Goalies ein. Die Täter sollen bewaffnet gewesen sein und Gulacsi sowie seine Frau Diana Vigh (36) bedroht haben.

Anschliessend forderten die Einbrecher das Ehepaar auf, den Tresor zu öffnen und ihnen verschiedene Wertgegenstände zu übergeben.

Mindestens ein Kind war im Haus

Gulacsi lebt mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Kindern in Puçol nördlich von Valencia. Laut der englischen Zeitung soll sich während des Überfalls mindestens eines der Kinder im Haus aufgehalten haben.

Wie die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet, blieben Gulacsi und seine Familie körperlich unverletzt. Sein Fehlen im Aufgebot soll mit den psychischen Folgen des Überfalls und der Belastung für die Familie zusammenhängen.

Mehr Fussball
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
Knall nach Pleite in Madrid
ManUtd-Spieler rechnet mit Klubführung ab
Die neuesten «Times»-Enthüllungen dürften Gianni Infantino nicht gefallen.
Verstoss gegen Fifa-Statuten?
«Times»-Bericht enthüllt mutmassliche Zusatzzahlung an Infantino
Michael Olise schleicht nach seinem Platzverweis vom Platz.
Scharfe Worte nach Platzverweis
«Die Rote ist überblöd» – Kane und Kompany gehen auf Olise los
AFP_D36Z7NQ.jpg
«Zeigt Israel die Rote Karte»
Nati-Match verläuft nicht ganz ohne politische Störgeräusche

Täter flüchten in Luxusautos

Das schreckliche Geschehen dauerte etwa eine Stunde, bevor die Räuber in ihren zwei Luxusfahrzeugen flohen. Die Polizei hat noch nicht bestätigt, welche Gegenstände geklaut wurden und ob die Täter bereits verhaftet sind.

Erst wenige Stunden zuvor waren drei Personen festgenommen worden, die für Einbrüche bei den Barcelona-Spielern Joan Garcia und Pau Cubarsi verantwortlich sein sollen.

Wann Gulacsi ins Mannschaftstraining zurückkehrt, ist derzeit offen. Auch ein Einsatz am Samstag gegen Elche (16.15 Uhr) ist fraglich. Nach dem schockierenden Vorfall dürfte für den 36-Jährigen und seine Familie zunächst die Verarbeitung des Erlebten im Vordergrund stehen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
2
7
6
2
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
4
6
3
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
4
Bayern München
Bayern München
2
5
4
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
6
Como 1907
Como 1907
1
3
3
7
Manchester United
Manchester United
2
2
3
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
9
Manchester City
Manchester City
1
2
3
10
Villarreal CF
Villarreal CF
2
1
3
11
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
11
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
13
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
1
3
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
15
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
15
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
17
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
18
FC Brügge
FC Brügge
2
0
3
19
RC Lens
RC Lens
2
-1
3
20
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-2
3
21
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
2
-2
3
22
AS Rom
AS Rom
1
0
1
22
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
24
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
25
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-1
1
26
Viking FK
Viking FK
2
-2
1
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
28
Inter Mailand
Inter Mailand
2
-2
0
29
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
0
31
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-3
0
32
OSC Lille
OSC Lille
2
-4
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-5
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
21150649 entity_logo_villarreal
Villarreal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21150649 entity_logo_villarreal
        Villarreal