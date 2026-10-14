Peter Gulacsi erlebte am Dienstag vor dem Champions-League-Spiel gegen Napoli unschöne Momente, die ihm den Einsatz am Abend verunmöglichten. Nach einem bewaffneten Einbruch dürfte der ungarische Nationalgoalie nun etwas Zeit brauchen, um den Schock gemeinsam mit seiner Familie zu verarbeiten.

Darum gehts Peter Gulacsi erlebt einen bewaffneten Einbruch

Ob es sich um echte oder Fake-Waffen handelt ist unklar

Ein Einsatz am Samstag gegen Elche bleibt fraglich

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Wer am Dienstag auf das Matchblatt der Champions-League-Partie zwischen Villarreal und Napoli blickte, dürfte sich über einen prominenten Abwesenden gewundert haben: Peter Gulacsi (36) fehlte im Aufgebot der Spanier. Der Grund ist erschreckend: Der ungarische Torhüter wurde in seinem eigenen Haus Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, drangen in den frühen Morgenstunden vom Dienstag vier maskierte Einbrecher auf das Gelände des Goalies ein. Die Täter sollen bewaffnet gewesen sein und Gulacsi sowie seine Frau Diana Vigh (36) bedroht haben.

Anschliessend forderten die Einbrecher das Ehepaar auf, den Tresor zu öffnen und ihnen verschiedene Wertgegenstände zu übergeben.

Mindestens ein Kind war im Haus

Gulacsi lebt mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Kindern in Puçol nördlich von Valencia. Laut der englischen Zeitung soll sich während des Überfalls mindestens eines der Kinder im Haus aufgehalten haben.

Wie die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet, blieben Gulacsi und seine Familie körperlich unverletzt. Sein Fehlen im Aufgebot soll mit den psychischen Folgen des Überfalls und der Belastung für die Familie zusammenhängen.

Täter flüchten in Luxusautos

Das schreckliche Geschehen dauerte etwa eine Stunde, bevor die Räuber in ihren zwei Luxusfahrzeugen flohen. Die Polizei hat noch nicht bestätigt, welche Gegenstände geklaut wurden und ob die Täter bereits verhaftet sind.

Erst wenige Stunden zuvor waren drei Personen festgenommen worden, die für Einbrüche bei den Barcelona-Spielern Joan Garcia und Pau Cubarsi verantwortlich sein sollen.

Wann Gulacsi ins Mannschaftstraining zurückkehrt, ist derzeit offen. Auch ein Einsatz am Samstag gegen Elche (16.15 Uhr) ist fraglich. Nach dem schockierenden Vorfall dürfte für den 36-Jährigen und seine Familie zunächst die Verarbeitung des Erlebten im Vordergrund stehen.

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