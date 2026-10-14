ManUtd-Spieler rechnet mit Klubführung ab

Blick Sportdesk

Manchester-United-Trainer Michael Carrick kann nach der 0:2-Niederlage bei Atlético Madrid seine Enttäuschung nicht verbergen. Das frühe Gegentor von Pablo Barrios in der ersten Minute habe sein Team in eine schwierige Lage gebracht. Trotz vier guter Torchancen habe United die Partie nicht mehr drehen können.

Besonders verärgert zeigte sich Carrick über den Platzverweis gegen Leny Yoro in der 74. Minute. «Ich finde nicht, dass das eine Rote Karte war. Ich bin mit diesem Entscheid überhaupt nicht einverstanden. Die Aktion war nicht bei hohem Tempo, und der Schubser war äusserst leicht», so Carrick.

Deutlich schärfer äusserte sich Innenverteidiger Lisandro Martinez nach dem Spiel. Er kritisierte die Kaderplanung und forderte mehr Investitionen. «Wir hatten eine fantastische Saison, aber in diesem Jahr haben wir nicht genug getan, um konkurrenzfähig zu sein. Ich hatte im Sommer mehr Investitionen in die Mannschaft erwartet», sagte Martinez bei Amazon Prime. Zudem stellte er die Qualität des Teams infrage: «Das ist keine Mannschaft mit Champions-League-Qualität.»

Carrick wollte die Aussagen seines Spielers nicht überbewerten. «Ich habe sie noch nicht gesehen. Nach einem solchen Spiel, wenn man etwas erreichen wollte und enttäuscht wird, können die Emotionen manchmal hochgehen. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um das zu kommentieren.»

Stattdessen forderte der Trainer Zusammenhalt: «Wir alle wollen Erfolg. Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzustehen und zu arbeiten. Wir müssen einige Dinge verbessern, andere machen wir gut. Aber wir müssen Spiele gewinnen.»

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.