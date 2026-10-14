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Knall nach Pleite in Madrid
ManUtd-Spieler rechnet mit Klubführung ab

Manchester United verliert gegen Atlético Madrid in der Champions League. Die Engländer stecken in der Krise. Lisandro Martinez lupfts den Deckel.
Publiziert: vor 2 Minuten
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ManUtd-Star Lisandro Martinez holt nach der Niederlage in Madrid zum Rundumschlag aus.
Foto: Getty Images
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Blick Sportdesk

Manchester-United-Trainer Michael Carrick kann nach der 0:2-Niederlage bei Atlético Madrid seine Enttäuschung nicht verbergen. Das frühe Gegentor von Pablo Barrios in der ersten Minute habe sein Team in eine schwierige Lage gebracht. Trotz vier guter Torchancen habe United die Partie nicht mehr drehen können.

Besonders verärgert zeigte sich Carrick über den Platzverweis gegen Leny Yoro in der 74. Minute. «Ich finde nicht, dass das eine Rote Karte war. Ich bin mit diesem Entscheid überhaupt nicht einverstanden. Die Aktion war nicht bei hohem Tempo, und der Schubser war äusserst leicht», so Carrick.

Deutlich schärfer äusserte sich Innenverteidiger Lisandro Martinez nach dem Spiel. Er kritisierte die Kaderplanung und forderte mehr Investitionen. «Wir hatten eine fantastische Saison, aber in diesem Jahr haben wir nicht genug getan, um konkurrenzfähig zu sein. Ich hatte im Sommer mehr Investitionen in die Mannschaft erwartet», sagte Martinez bei Amazon Prime. Zudem stellte er die Qualität des Teams infrage: «Das ist keine Mannschaft mit Champions-League-Qualität.»

Carrick wollte die Aussagen seines Spielers nicht überbewerten. «Ich habe sie noch nicht gesehen. Nach einem solchen Spiel, wenn man etwas erreichen wollte und enttäuscht wird, können die Emotionen manchmal hochgehen. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um das zu kommentieren.»

Stattdessen forderte der Trainer Zusammenhalt: «Wir alle wollen Erfolg. Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzustehen und zu arbeiten. Wir müssen einige Dinge verbessern, andere machen wir gut. Aber wir müssen Spiele gewinnen.»

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
2
7
6
2
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
4
6
3
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
4
Bayern München
Bayern München
2
5
4
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
6
Como 1907
Como 1907
1
3
3
7
Manchester United
Manchester United
2
2
3
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
9
Manchester City
Manchester City
1
2
3
10
Villarreal CF
Villarreal CF
2
1
3
11
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
11
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
13
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
1
3
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
15
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
15
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
17
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
18
FC Brügge
FC Brügge
2
0
3
19
RC Lens
RC Lens
2
-1
3
20
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-2
3
21
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
2
-2
3
22
AS Rom
AS Rom
1
0
1
22
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
24
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
25
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-1
1
26
Viking FK
Viking FK
2
-2
1
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
28
Inter Mailand
Inter Mailand
2
-2
0
29
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
0
31
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-3
0
32
OSC Lille
OSC Lille
2
-4
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-5
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
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