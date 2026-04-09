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«Er ist schrecklich»
Ex-Real-Star schiesst gegen Vinicius

Vinicius Junior sorgt nach dem Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals einmal mehr für Gesprächsstoff. Kritik gibt es vor allem von Ex-Real-Star Rafael van der Vaart, der sich über die Theatralik des Brasilianers aufregt.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Vinicius Junior verliert mit seinem Team das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Bayern mit 1:2.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real verliert 1:2 gegen Bayern im CL-Viertelfinal-Hinspiel in Madrid
  • Ex-Real-Star Van der Vaart kritisiert Vinicius für provokantes Verhalten
  • Kompany lobt Vinicius: «Er soll bleiben, wie er ist»
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Julian SigristRedaktor Sport

Real Madrid liegt im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern im Hintertreffen. Nachdem die Königlichen das Hinspiel am Dienstag zu Hause mit 1:2 verloren haben, brauchen sie am kommenden Mittwoch (21 Uhr) in der Allianz Arena einen Sieg für das Weiterkommen. Eine gute Leistung braucht es da wohl auch von Vinicius Junior (25), der im ersten Aufeinandertreffen zwar zu einigen Möglichkeiten kam, im Abschluss aber glücklos blieb.

Zu allem Überfluss gibt es nach der Niederlage auch noch Kritik von einem ehemaligen Real-Star. Rafael van der Vaart (43), der zwischen 2008 und 2010 für die Madrilenen auflief, macht beim holländischen TV-Sender Ziggo deutlich, dass er mit dem Brasilianer nicht zufrieden ist – auch wenn dieser ein «fantastischer Spieler» sei.

«Regt mich ungemein auf»

Für Gesprächsstoff sorgt nämlich einmal mehr nicht seine spielerische Leistung, sondern sein schon häufiger kritisiertes Verhalten. «Vinicius ist schrecklich. Es regt mich ungemein auf, wenn ich ihn spielen sehe. Sobald er nur ein bisschen provoziert wird, lässt er sich fallen, in der Hoffnung, eine Rote Karte für den Gegner zu sehen. Und dann steht er wieder auf, als wäre nichts gewesen. Das ist es, was ich an ihm so traurig finde», so van der Vaart.

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Zustimmung bekommt der 43-Jährige von seinem holländischen Landsmann Danny Blind (64). Auch der Ex-Ajax-Star betont zwar, dass Vinicius weiterhin «eine echte Gefahr darstellt», stellt aber auch klar: «Wir haben uns natürlich wieder über ihn geärgert. Er hält jedes kleine Foul für einen Elfmeter.»

Unterstützung von Bayern-Trainer Kompany

Kritik hatte es auch schon vor der Partie gegeben. So hatte Bayern-Legende Lothar Matthäus (65) bei Sky gesagt: «Vinicius ist natürlich ein toller Spieler, provoziert aber ohne Ende. Wenn man ihn dann mal richtig auf dem Platz packt, beschwert er sich nur, dann weint er.»

Lob gibt es stattdessen vonseiten des Gegners. Vincent Kompany (39) versichert dem Real-Star nach dem Hinspiel seine «volle Unterstützung». «Vini muss bleiben, wie er ist. Egal, ob es ein gegnerischer Spieler ist, oder nicht – man braucht die Spieler, die mal anders sind. Wir geniessen die Erfolge dieser Spieler. Man darf da eine Meinung haben, aber nie über die Grenze gehen», so der Bayern-Coach im Interview mit Prime Video.

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Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
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