Vinicius Junior sorgt nach dem Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals einmal mehr für Gesprächsstoff. Kritik gibt es vor allem von Ex-Real-Star Rafael van der Vaart, der sich über die Theatralik des Brasilianers aufregt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real verliert 1:2 gegen Bayern im CL-Viertelfinal-Hinspiel in Madrid

Ex-Real-Star Van der Vaart kritisiert Vinicius für provokantes Verhalten

Kompany lobt Vinicius: «Er soll bleiben, wie er ist» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Real Madrid liegt im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern im Hintertreffen. Nachdem die Königlichen das Hinspiel am Dienstag zu Hause mit 1:2 verloren haben, brauchen sie am kommenden Mittwoch (21 Uhr) in der Allianz Arena einen Sieg für das Weiterkommen. Eine gute Leistung braucht es da wohl auch von Vinicius Junior (25), der im ersten Aufeinandertreffen zwar zu einigen Möglichkeiten kam, im Abschluss aber glücklos blieb.

Zu allem Überfluss gibt es nach der Niederlage auch noch Kritik von einem ehemaligen Real-Star. Rafael van der Vaart (43), der zwischen 2008 und 2010 für die Madrilenen auflief, macht beim holländischen TV-Sender Ziggo deutlich, dass er mit dem Brasilianer nicht zufrieden ist – auch wenn dieser ein «fantastischer Spieler» sei.

«Regt mich ungemein auf»

Für Gesprächsstoff sorgt nämlich einmal mehr nicht seine spielerische Leistung, sondern sein schon häufiger kritisiertes Verhalten. «Vinicius ist schrecklich. Es regt mich ungemein auf, wenn ich ihn spielen sehe. Sobald er nur ein bisschen provoziert wird, lässt er sich fallen, in der Hoffnung, eine Rote Karte für den Gegner zu sehen. Und dann steht er wieder auf, als wäre nichts gewesen. Das ist es, was ich an ihm so traurig finde», so van der Vaart.

Zustimmung bekommt der 43-Jährige von seinem holländischen Landsmann Danny Blind (64). Auch der Ex-Ajax-Star betont zwar, dass Vinicius weiterhin «eine echte Gefahr darstellt», stellt aber auch klar: «Wir haben uns natürlich wieder über ihn geärgert. Er hält jedes kleine Foul für einen Elfmeter.»

Unterstützung von Bayern-Trainer Kompany

Kritik hatte es auch schon vor der Partie gegeben. So hatte Bayern-Legende Lothar Matthäus (65) bei Sky gesagt: «Vinicius ist natürlich ein toller Spieler, provoziert aber ohne Ende. Wenn man ihn dann mal richtig auf dem Platz packt, beschwert er sich nur, dann weint er.»

Lob gibt es stattdessen vonseiten des Gegners. Vincent Kompany (39) versichert dem Real-Star nach dem Hinspiel seine «volle Unterstützung». «Vini muss bleiben, wie er ist. Egal, ob es ein gegnerischer Spieler ist, oder nicht – man braucht die Spieler, die mal anders sind. Wir geniessen die Erfolge dieser Spieler. Man darf da eine Meinung haben, aber nie über die Grenze gehen», so der Bayern-Coach im Interview mit Prime Video.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos