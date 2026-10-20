So torreich wie in dieser Saison ist die Champions League noch nie gestartet. 78 Tore fielen alleine am zweiten Spieltag. Nun steht Spieltag Nummer drei an – und wieder stehen die Chancen auf einen Torreigen gross. Doch nicht nur das sorgt für Schlagzeilen.

Darum gehts Die Champions League startete torreich: Am 2. Spieltag fielen 78 Tore, nun folgt Runde drei

Barça ist im von Ausschreitungen geplagten Paris zu Gast

Die Bayern müssen womöglich ohne Trainer Kompany gegen Arsenal ran

Fabienne Kleinhenz

Bevor der Anpfiff des dritten Spieltages der Champions League am Dienstagabend überhaupt erfolgt ist, haben die Paris-Krawalle bereits ein Bangen um die Partie in der Stadt der Liebe ausgelöst. Zudem ist abzuwarten, wer bei den Bayern im Tor steht und ob Mbappé die magischen 100 knackt. So sehen der Dienstag und Mittwoch aus:

Barça und PSG vor dem Gipfeltreffen

Wegen der anhaltenden Krawalle in Paris stand kurzzeitig sogar eine Verschiebung des Krachers im Raum. Doch der CL-Showdown zwischen Titelverteidiger PSG und Barcelona findet trotz der hässlichen Szenen auf den Pariser Strassen statt. Dabei kommen die Katalanen mit einem veritablen Lauf in die französische Hauptstadt: elf Siege in elf Pflichtspielen – die zweitlängste Siegesserie des Klubs. Die Torbilanz liegt bei 48:11.

Doch jetzt wartet ein echter Härtetest auf das Team von Coach Hansi Flick (61). Spätestens mit dem 4:2-Sieg vergangene Woche gegen ManCity ist auch PSG in dieser Saison auf Betriebstemperatur.

Die Frage nach dem Bayern-Tor und Kompany

Am Mittwoch kommts in München zu einem echten Schwergewichts-Fight. In der Allianz Arena empfangen die Bayern dann nämlich Vorjahres-Finalist Arsenal (21 Uhr). Die Londoner schlugen am Wochenende Nottingham Forest mit Nati-Star Dan Ndoye mit 1:0 und belegen in der Premier League aktuell Platz 2.

Und die Bayern? Die sind erstmals seit dem Auftakt-Spieltag wieder an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Mit dem 6:1-Sieg gegen RB Leipzig ballerte sich der deutsche Rekordmeister für das CL-Duell warm. Alles bestens also in München? Nicht ganz.

Vor allem die Frage nach der Nummer 1 im Tor treibt die Münchner wieder um. Das Standing der Torhüter-Legende Manuel Neuer leidet unter den mittlerweile immer öfter auftretenden Leistungsschwankungen des 40-Jährigen. Aussetzer wie jener zuletzt gegen Augsburg helfen ebenfalls nicht.

Und nun kommen noch gesundheitliche Beschwerden dazu. Unter der Woche gegen Stavanger und am Wochenende gegen Leipzig musste Neuer wegen einer Fussverletzung zuschauen. Nun trainiert der Altmeister aber wieder voll mit. Ob das reicht, damit ihm Trainer Vincent Kompany (40) wieder das Vertrauen schenkt?

Apropos Kompany: Auch der Bayern-Coach ist aktuell nicht ganz auf der Höhe. Nach dem Match am Wochenende sagte der Belgier alle Presse-Termine ab. Auch die Trainings konnte er in dieser Woche nicht leiten. Grund dafür ist ein Virusinfekt. Selbst Sportchef Max Eberl (53) meinte dazu: «Es geht ihm wirklich nicht gut.» Wird Kompany bis Mittwochabend nicht fit, würde ihn sein Co-Trainer Aaron Danks (43) vertreten. Eine Premiere wäre das nicht. Danks hatte Kompany schon im April während einer Gelb-Sperre in der Königsklasse vertreten.

Mbappé und die magischen 100er

Kylian Mbappé (27) bleibt in der Champions League auf Rekordkurs: In seinem 100. Königsklassen-Spiel schraubte der Stürmer von Real Madrid seine Bilanz auf 72 Treffer und 25 Assists. Kein anderer Spieler hat diese Meilensteine in so jungem Alter erreicht. Nun rückt das Duell gegen RB Leipzig am Mittwoch (21 Uhr) in den Fokus. In diesem Spiel könnte Mbappé bereits die nächste magische Marke knacken: Ihm fehlen nur noch drei Skorerpunkte, um die 100er-Marke bei den direkten Torbeteiligungen zu erreichen.

Hattrick-Held Tresoldi – alle jagen ihn

Auch Yann Sommer (37) mit dem FC Brügge ist wieder im Einsatz. Am Mittwoch treffen die Belgier auf den RC Lens. Mitten drin ist da auch Nicolò Tresoldi (22), welcher zuletzt Inter mit einem Hattrick abgeschossen hatte und seither in aller Munde ist. Gemäss «Gazzetta dello Sport», dürfte bei diesem Spiel auch die AC Milan genau hinschauen. Die Rossoneri sollen grosses Interesse am Brügge-Juwel haben. Geht da vielleicht ein Kindheitstraum in Erfüllung? Tresoldi ist seit jungen Jahren Fan des Mailänder Klubs.

Neapel unter Druck – Allegris Job wackelt

Nach dem schlechtesten Saisonstart seit 25 Jahren befindet sich Napoli momentan auf Platz neun der Serie A. Und auch in der Champions League sind die Italiener aktuell noch ohne Punkt. Nun wartet mit Bodö/Glimt der nächste unangenehme Gegner. Die Norweger bodigten vergangene Woche Dortmund in der Königsklasse. Ob Trainer Massimiliano Allegri (59) die richtigen Antworten parat hat? Einen weiteren Ausrutscher kann sich der sechsfache italienische Meister-Coach kaum leisten. Schon jetzt wird am Fusse des Vesuvs heftigst über einen Trainerwechsel spekuliert.

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