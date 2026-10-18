Johan Manzambi trifft gegen Newcastle, begeistert seinen Trainer Unai Emery und erhält von Mitspieler Nicolas Jackson ein riesiges Lob. Englische Medien feiern den Schweizer, doch eine Verletzung sorgt für einen kleinen Dämpfer.

Darum gehts Manzambi traf bei Villas Siegen gegen Fenerbahce und Newcastle

Emery, Jackson und Medien feiern Technik und Mentalität

Nach möglichem Muskelproblem bleibt Viking-Einsatz offen

Lynn Piubel Reporterin Sport

Was für eine Woche für Johan Manzambi (21)! Erst trifft der Schweizer beim 6:0-Sieg von Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League, dann schiesst er sein Team auch in der Premier League zum Sieg. Beim 1:0 gegen Newcastle United steigt der Mittelfeldspieler in der 36. Minute nach einer Flanke von João Gomes hoch und köpft den Ball zum entscheidenden Treffer ins Netz.

Newcastle wollte Manzambi im Sommer selbst verpflichten. Aston Villa machte dem Transfer jedoch einen Strich durch die Rechnung. Nun trifft ausgerechnet der verpasste Wunschspieler gegen sie. Die englischen Medien feiern den Mittelfeldspieler für seinen beeindruckenden Einstand als «Schweizer Superman».

Jackson schwärmt von seinem Mitspieler

Nicolas Jackson (25) ist euphorisch. «Er wird es ganz nach oben schaffen», lautet die klare Botschaft des Stürmers. «Hoffentlich kann er sich von Spiel zu Spiel weiter steigern, Tore erzielen und ab und zu auch mir eine Vorlage geben! Hoffentlich arbeiten wir gut zusammen und erreichen gemeinsam viel», sagt Manzambis Teamkollege begeistert.

Trainer Unai Emery (54) lobt den Schweizer ebenfalls! «Er hat sowohl technisches Können als auch Spielintelligenz, und seine Physis ist ebenfalls sehr wichtig, um uns in der Defensive zu helfen und offensiv die Zweikämpfe zu gewinnen. Ich bin sehr zufrieden. Und natürlich hat er wieder ein Tor erzielt. Fantastisch für ihn!» Auch Manzambis Anpassungsfähigkeit und Mentalität begeistert den Coach: «Das ist ein sehr gutes Beispiel für die Mentalität, die wir auch individuell brauchen. Er passt sich mehr oder weniger schnell an und tut Dinge, die sehr positiv für das Team und unsere Idee sind.»

Ist Manzambi der neue Morgan Rogers?

Emery traut Manzambi offenbar sogar eine ähnlich steile Entwicklung zu wie Morgan Rogers (24), der sich unter dem Villa-Trainer zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt hat. Der Spanier sieht im Schweizer grosses Potenzial und will mit ihm erfolgreich werden: «Wir wollen mit ihm etwas Ähnliches erreichen wie in den letzten Jahren mit Morgan Rogers. Er ist ein Spieler, der ihm im Grossen und Ganzen ähnlich ist, aber dennoch seine eigenen Charakterzüge hat», sagt Emery.

Bei all der Euphorie gibt es aber auch einen Dämpfer: Manzambi muss kurz vor Schluss der Partie gegen Newcastle ausgewechselt werden. Emery vermutet Müdigkeit oder möglicherweise ein muskuläres Problem. «Hoffentlich ist es nichts Ernstes», erklärt der Spanier.

Eine konkrete Diagnose liegt bislang nicht vor. Ob Manzambi bereits für das nächste Champions-League-Spiel gegen Viking am Mittwoch, 21. Oktober, bereit ist, bleibt offen.