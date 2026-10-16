Fabian Hürzeler soll bei Manchester United hoch im Kurs sein. Sollte Trainer Michael Carrick gehen müssen, sei der Brighton-Coach zuoberst auf der Kandidatenliste für die Nachfolge, heisst es.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Fünf Pflichtspiele in Folge hat Manchester United nun nicht mehr gewonnen. Am Dienstag verloren die Red Devils in der Champions League 0:2 gegen Atlético Madrid, davor gab es vier sieglose Spiele in der Premier League. So steht ManUtd nur auf dem 13. Tabellenplatz und hat den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren hingelegt.

Wie in England üblich, machen bereits erste Gerüchte über einen möglichen Trainerwechsel die Runde. Dabei ist Michael Carrick (45) noch gar nicht lange im Amt. Der ehemalige Mittelfeldstar übernahm die Mannschaft im Januar 2026 zunächst interimistisch und führte sie zurück in die Champions League. Als Belohnung erhielt er im Mai einen festen Vertrag. Nur wenige Monate später wird bereits über seine Entlassung spekuliert.

Die Zeitung «The Sun» bringt auch schon den Top-Kandidaten für eine allfällige Nachfolge ins Spiel: Fabian Hürzeler (33). Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger steht bei Brighton an der Seitenlinie und derzeit zehn Ränge vor ManUtd auf dem dritten Tabellenplatz. Die Seagulls sind seit Ende August ohne Niederlage, haben vier der sechs Premier-League-Partien gewonnen – darunter mit 3:0 gegen Meister Arsenal. Brighton startete am Donnerstagabend mit einem 4:0-Sieg gegen Kauno Zalgiris souverän in die Conference-League-Ligaphase.

Da Hürzeler seinen Vertrag bei Brighton erst im Juni bis 2029 verlängert hat, wäre eine Verpflichtung des früheren St.-Pauli-Coaches wohl äusserst kostspielig. Klub-Besitzer Tony Bloom blickt den Gerüchten im Gespräch mit «The Athletic» entspannt entgegen: «Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich glaube, Fabian ist sehr glücklich beim Klub. Und wir sind sehr glücklich mit ihm.»

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