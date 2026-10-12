DE
FR
Abonnieren

«Natürlich tut das weh»
Manchester United so schlecht wie seit 40 Jahren nicht mehr

Pfiffe im Old Trafford, Druck auf Michael Carrick: Manchester United kassiert gegen Tottenham in Überzahl spät das 1:1 – und erlebt den schwächsten Saisonstart in der Premier League seit vier Jahrzehnten.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Der Druck auf ManUtd-Coach Michael Carrick nimmt zu.
Foto: Getty Images
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Manchester United verspielt gegen Tottenham in der Nachspielzeit den Sieg. Das 1:1 durch Dominic Solanke in der 90. Minute löst im Old Trafford ein Pfeifkonzert aus. Nach sechs Spieltagen stehen für United erst sechs Punkte zu Buche – der schwächste Saisonstart in der Premier League seit 40 Jahren.

Besonders bitter: Tottenham spielte nach dem Platzverweis gegen Rodrigo Bentancur ab der 78. Minute in Unterzahl. Trotzdem kassierte United noch den Ausgleich. Bereits im Derby gegen Manchester City (0:1) hatte das Team trotz numerischer Überlegenheit verloren.

Trainer Michael Carrick zeigte Verständnis für den Frust der Fans: «Wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, verstehe ich die Reaktion. Natürlich tut das weh.» Mit der bisherigen Punkteausbeute sei auch er unzufrieden. Nun müsse die Mannschaft in entscheidenden Momenten cleverer, hartnäckiger und konsequenter werden.

Carrick hatte United nach seiner Amtsübernahme im Januar auf Rang drei geführt und die Rückkehr in die Champions League geschafft. Doch der Aufschwung scheint vorerst verpufft. Carrick muss nun beweisen, dass der Erfolg der vergangenen Saison mehr war als eine kurzfristige Reaktion auf die Entlassung von Ruben Amorim.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
6
11
18
2
Arsenal FC
Arsenal FC
6
5
15
3
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
6
13
13
4
Brentford FC
Brentford FC
6
6
10
5
Everton FC
Everton FC
6
3
10
6
Chelsea FC
Chelsea FC
6
2
10
7
Leeds United
Leeds United
6
3
9
8
Hull City
Hull City
6
2
9
9
Liverpool FC
Liverpool FC
6
0
9
10
Ipswich Town
Ipswich Town
6
-3
9
11
Newcastle United
Newcastle United
5
0
8
12
Crystal Palace
Crystal Palace
6
-3
7
13
Manchester United
Manchester United
6
0
6
14
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
-3
5
15
Aston Villa
Aston Villa
6
-5
5
16
FC Sunderland
FC Sunderland
6
-6
4
17
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
6
-6
3
18
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
-6
3
19
Coventry City
Coventry City
5
-9
3
20
FC Fulham
FC Fulham
6
-4
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
21133661 entity_logo_manchester_united
Manchester United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21133661 entity_logo_manchester_united
        Manchester United