Manchester United so schlecht wie seit 40 Jahren nicht mehr

Pfiffe im Old Trafford, Druck auf Michael Carrick: Manchester United kassiert gegen Tottenham in Überzahl spät das 1:1 – und erlebt den schwächsten Saisonstart in der Premier League seit vier Jahrzehnten.

Blick Sportdesk

Manchester United verspielt gegen Tottenham in der Nachspielzeit den Sieg. Das 1:1 durch Dominic Solanke in der 90. Minute löst im Old Trafford ein Pfeifkonzert aus. Nach sechs Spieltagen stehen für United erst sechs Punkte zu Buche – der schwächste Saisonstart in der Premier League seit 40 Jahren.

Besonders bitter: Tottenham spielte nach dem Platzverweis gegen Rodrigo Bentancur ab der 78. Minute in Unterzahl. Trotzdem kassierte United noch den Ausgleich. Bereits im Derby gegen Manchester City (0:1) hatte das Team trotz numerischer Überlegenheit verloren.

Trainer Michael Carrick zeigte Verständnis für den Frust der Fans: «Wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, verstehe ich die Reaktion. Natürlich tut das weh.» Mit der bisherigen Punkteausbeute sei auch er unzufrieden. Nun müsse die Mannschaft in entscheidenden Momenten cleverer, hartnäckiger und konsequenter werden.

Carrick hatte United nach seiner Amtsübernahme im Januar auf Rang drei geführt und die Rückkehr in die Champions League geschafft. Doch der Aufschwung scheint vorerst verpufft. Carrick muss nun beweisen, dass der Erfolg der vergangenen Saison mehr war als eine kurzfristige Reaktion auf die Entlassung von Ruben Amorim.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.