Nach dem 1:6 beim FC Bayern steht RB Leipzig unter Druck. Trainer Martín Demichelis muss die heftige Niederlage erklären. Lothar Matthäus kritisiert seine Aufstellung und stellt die Kommunikation infrage.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Der FC Bayern überrollte RB Leipzig mit 6:1. Luis Diaz traf dreimal, Aleksandar Pavlović, Michael Olise und Harry Kane erzielten die weiteren Tore. Andrija Maksimovic gelang in der Nachspielzeit lediglich der Ehrentreffer.

Trainer Martin Demichelis (45) stellte sich nach dem Spiel bei Sky der Verantwortung. «Du kannst in der Allianz Arena verlieren, ganz klar. Das wissen wir. Das weiss jeder. Aber nicht so!», sagte der Argentinier. Zudem entschuldigte er sich bei den mitgereisten Fans. Besonders verteidigte er Lukas Klostermann (30), der erstmals seit April wieder in der Bundesliga-Startelf stand.

Als Reporter Max Zielke nach der Entscheidung fragte, Klostermann von Beginn an einzusetzen, reagierte Demichelis zunächst mit «Bitte?». Anschliessend machte er deutlich, dass er nach einer solchen Niederlage keine Einzelspieler herausgreifen wolle. «Es gibt eine Mannschaft. Die kann man kritisieren, aber nicht einen Namen», betonte der Trainer. Er verwies darauf, dass Klostermann durch sein Training den Einsatz verdient habe und ein erfahrener Spieler sei.

Matthäus hinterfragt die Kommunikation

Sky-Experte Lothar Matthäus (65) beurteilte die Personalentscheidung deutlich kritischer. Vier der ersten fünf Gegentore seien über Klostermanns Seite gefallen. Aus Sicht des Rekordnationalspielers hätte Demichelis früher reagieren und den Verteidiger womöglich schon früher auswechseln müssen.

Auch bei der Kommunikation des Trainers mit seiner Mannschaft meldete er Zweifel an. «Sein Deutsch ist teilweise schwer zu verstehen», sagte Matthäus. Ob in der Kabine Englisch gesprochen werde oder teilweise Dolmetscher nötig seien, wisse er allerdings nicht.

In der Bundesliga verlor RB auswärts bei Werder Bremen (1:3) und Bayer Leverkusen (0:2), in der Champions League bei Como (1:4). Nach sechs Ligaspielen lag Leipzig mit neun Punkten auf Rang sieben und steht deshalb unter Druck.