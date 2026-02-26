DE
FR
Abonnieren
Wird Vinícius hier rassistisch beleidigt?
0:35
Szene des Vorfalls:Wird Vinícius hier rassistisch beleidigt?

Die Aufreger des Champions-League-Abends
Nächster Prestianni-Eklat und Rot-Rätsel beim BVB

Die Zwischenrunde der Champions League ist Geschichte – und hat so manche Geschichten geliefert. Hier gibts die vier grössten Aufreger vom Mittwochabend.
Publiziert: 12:04 Uhr
|
Aktualisiert: 12:18 Uhr
Kommentieren
1/7
Wirft der Uefa in einem mittlerweile gelöschten Post die Bevorzugung von Real Madrid vor: Gianluca Prestianni.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Nächster Prestianni-Eklat

Beim Sieg von Real Madrid sorgt Vinicius Junior mit seinem 2:1 in der 80. Minute für den sportlichen Schlusspunkt dieser Affiche. Keinen baldigen Schlussstrich dürfte es aber unter die mutmasslich rassistische Beleidigung von Gianluca Prestianni gegen den Brasilianer im Hinspiel geben. Für das Rückspiel war der Benfica-Spieler, der sich mit einer Untersuchung der Uefa konfrontiert sieht, wegen der Vorwürfe suspendiert worden – was ihm so gar nicht passt.

In einem mittlerweile gelöschten Post auf X warf er dem Verband laut spanischen Medien die Bevorzugung Real Madrids vor. «Du kannst jemandem ins Gesicht schlagen und alle sehen es, doch es gibt keine Strafe. Aber jemanden ohne Beweis zu sperren, ist fair. Man versucht das mit Real Madrid nicht mal mehr zu verstecken.» Worauf Prestianni anspielt: Im Hinspiel hatte Reals Federico Valverde seinem Gegenspieler Samuel Dahl im Laufduell ins Gesicht geschlagen, kam aber sowohl auf dem Platz als auch nach einer Benfica-Beschwerde straffrei davon.

Platzverweis-Rätsel für Schlotterbeck

Trotz Zwei-Tore-Vorsprung muss sich Borussia Dortmund, auch wegen des Patzers von Nati-Keeper Gregor Kobel, auswärts gegen Atalanta aus der Champions League verabschieden. Neben dem Frust über das Aus tief in der Nachspielzeit sorgt im Nachgang der Partie auch ein Platzverweis für Ärger, allerdings nicht gegen Penalty-Verursacher Ramy Bensebaini, sondern Nico Schlotterbeck. Der zuletzt angeschlagene Verteidiger sass in Bergamo nur auf der Bank, wurde aber in der hektischen Schlussphase noch mit glatt Rot bestraft.

Weshalb, weiss aber offenbar niemand. «Nicht mal der Schiedsrichter konnte es mir erklären», äussert sich Schlotterbeck im Nachgang auf Instagram. «Nachdem gefühlt zehn Spieler von Atalanta gleichzeitig aufgesprungen sind und sich lautstark beschwert haben, bin ich ebenfalls aufgestanden und habe gesagt, sie sollen sich wieder hinsetzen. Das war alles. Ohne Beleidigungen, ohne Respektlosigkeiten oder sonst irgendwas.» Trainer Kovac mutmasste, sein Schützling könnte Rot gesehen haben, weil er sich in die Coachingzone vor der Atalanta-Bank bewegt habe.

Mehr Champions League
Real-Verteidiger gibt nach heftigem Zusammenprall Entwarnung
«Es war nur ein Schreck»
Real-Verteidiger gibt nach heftigem Zusammenprall Entwarnung
Der norwegische Zwerg mischt die Königsklasse auf
Mit Video
2010 stand Bodö/Glimt vor Ruin
Der norwegische Zwerg mischt die Königsklasse auf
Die Nati-Stars erleben bittere Tage
Nach Akanji patzt auch Kobel
Die Nati-Stars erleben bittere Tage
Alles zur Auslosung der Champions-League-Achtelfinals
Turnierbaum, Duos, Spieldaten
So gehts in der Champions League jetzt weiter

Juves Rot-Statistik

Beinahe hätte die alte Dame gegen Galatasaray die grosse Wende vollbracht. Dank eines 3:0 nach 90 Minuten zwang Juventus Turin die Türken trotz 2:5-Hinspielniederlage in die Verlängerung – obwohl das Team von Luciano Spalletti nach einer Roten Karte gegen Loyd Kelly beim Stand von 1:0 ab der 50. Minute hatte in Unterzahl spielen müssen. Es ist bereits der dritte Platzverweis gegen die Turiner in den letzten vier Spielen. Von den letzten 390 Pflichtspielminuten (vier Spiele plus die Verlängerung in der Champions League) musste Juve stolze 150 in Unterzahl bestreiten. Kein Wunder setzt es drei Niederlage und das CL-Out ab.

Titelverteidiger wackelt weiter

Dass der Titelverteidiger in den Playoffs ran muss, ist schon eine kleine Überraschung. Doch in Paris sieht man dies als gutes Omen, hatte PSG im Vorjahr doch die Champions League gewonnen, nachdem es die Gruppenphase noch auf Platz 15 abgeschlossen hatte. Dieses Jahr startet man von Platz 11 in die K.o.-Phase, wackelt zum Start in diese aber bereits gehörig. Nur mit 5:4 zittern sich die Pariser über beide Spiele gegen Monaco weiter. Kein Vergleich also zum Vorjahr, als erst Ligarivale Brest mit 7:0 vorgeführt und im Achtelfinal dann Gruppensieger Liverpool eliminiert wurde. Jetzt warten Chelsea oder Barcelona auf Paris. Geht es nach den zuletzt gezeigten Leistungen, ist der Titelverteidiger nicht zwingend Favorit.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
Real Madrid
Real Madrid
AS Monaco
AS Monaco
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
Juventus Turin
Juventus Turin
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        Benfica Lissabon
        Benfica Lissabon
        Real Madrid
        Real Madrid
        AS Monaco
        AS Monaco
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Galatasaray Istanbul
        Galatasaray Istanbul
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo