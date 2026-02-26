Die Zwischenrunde der Champions League ist Geschichte – und hat so manche Geschichten geliefert. Hier gibts die vier grössten Aufreger vom Mittwochabend.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nächster Prestianni-Eklat

Beim Sieg von Real Madrid sorgt Vinicius Junior mit seinem 2:1 in der 80. Minute für den sportlichen Schlusspunkt dieser Affiche. Keinen baldigen Schlussstrich dürfte es aber unter die mutmasslich rassistische Beleidigung von Gianluca Prestianni gegen den Brasilianer im Hinspiel geben. Für das Rückspiel war der Benfica-Spieler, der sich mit einer Untersuchung der Uefa konfrontiert sieht, wegen der Vorwürfe suspendiert worden – was ihm so gar nicht passt.

In einem mittlerweile gelöschten Post auf X warf er dem Verband laut spanischen Medien die Bevorzugung Real Madrids vor. «Du kannst jemandem ins Gesicht schlagen und alle sehen es, doch es gibt keine Strafe. Aber jemanden ohne Beweis zu sperren, ist fair. Man versucht das mit Real Madrid nicht mal mehr zu verstecken.» Worauf Prestianni anspielt: Im Hinspiel hatte Reals Federico Valverde seinem Gegenspieler Samuel Dahl im Laufduell ins Gesicht geschlagen, kam aber sowohl auf dem Platz als auch nach einer Benfica-Beschwerde straffrei davon.

Platzverweis-Rätsel für Schlotterbeck

Trotz Zwei-Tore-Vorsprung muss sich Borussia Dortmund, auch wegen des Patzers von Nati-Keeper Gregor Kobel, auswärts gegen Atalanta aus der Champions League verabschieden. Neben dem Frust über das Aus tief in der Nachspielzeit sorgt im Nachgang der Partie auch ein Platzverweis für Ärger, allerdings nicht gegen Penalty-Verursacher Ramy Bensebaini, sondern Nico Schlotterbeck. Der zuletzt angeschlagene Verteidiger sass in Bergamo nur auf der Bank, wurde aber in der hektischen Schlussphase noch mit glatt Rot bestraft.

Weshalb, weiss aber offenbar niemand. «Nicht mal der Schiedsrichter konnte es mir erklären», äussert sich Schlotterbeck im Nachgang auf Instagram. «Nachdem gefühlt zehn Spieler von Atalanta gleichzeitig aufgesprungen sind und sich lautstark beschwert haben, bin ich ebenfalls aufgestanden und habe gesagt, sie sollen sich wieder hinsetzen. Das war alles. Ohne Beleidigungen, ohne Respektlosigkeiten oder sonst irgendwas.» Trainer Kovac mutmasste, sein Schützling könnte Rot gesehen haben, weil er sich in die Coachingzone vor der Atalanta-Bank bewegt habe.

Juves Rot-Statistik

Beinahe hätte die alte Dame gegen Galatasaray die grosse Wende vollbracht. Dank eines 3:0 nach 90 Minuten zwang Juventus Turin die Türken trotz 2:5-Hinspielniederlage in die Verlängerung – obwohl das Team von Luciano Spalletti nach einer Roten Karte gegen Loyd Kelly beim Stand von 1:0 ab der 50. Minute hatte in Unterzahl spielen müssen. Es ist bereits der dritte Platzverweis gegen die Turiner in den letzten vier Spielen. Von den letzten 390 Pflichtspielminuten (vier Spiele plus die Verlängerung in der Champions League) musste Juve stolze 150 in Unterzahl bestreiten. Kein Wunder setzt es drei Niederlage und das CL-Out ab.

Titelverteidiger wackelt weiter

Dass der Titelverteidiger in den Playoffs ran muss, ist schon eine kleine Überraschung. Doch in Paris sieht man dies als gutes Omen, hatte PSG im Vorjahr doch die Champions League gewonnen, nachdem es die Gruppenphase noch auf Platz 15 abgeschlossen hatte. Dieses Jahr startet man von Platz 11 in die K.o.-Phase, wackelt zum Start in diese aber bereits gehörig. Nur mit 5:4 zittern sich die Pariser über beide Spiele gegen Monaco weiter. Kein Vergleich also zum Vorjahr, als erst Ligarivale Brest mit 7:0 vorgeführt und im Achtelfinal dann Gruppensieger Liverpool eliminiert wurde. Jetzt warten Chelsea oder Barcelona auf Paris. Geht es nach den zuletzt gezeigten Leistungen, ist der Titelverteidiger nicht zwingend Favorit.