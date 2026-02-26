DE
«Es war nur ein Schreck»
Real-Verteidiger gibt nach heftigem Zusammenprall Entwarnung

Real bucht mit einem Sieg gegen Benfica das Ticket für den Champions-League-Achtelfinal, muss dabei aber einen Schreckmoment wegstecken. Verteidiger Asencio bleibt nach dem harten Aufprall regungslos liegen. Mittlerweile gibts Entwarnung.
Publiziert: 10:25 Uhr
1/4
Schmerzhafte Szene: Nach einem Zusammenstoss mit Real-Mitspieler Camavinga prallt Asencio hart auf dem Rasen auf.
Foto: IMAGO/Shutterstock
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Im Bernabeu-Stadion kommt es bei Real Madrids 2:1-Sieg gegen Benfica zu einem Schreckmoment. In der 71. Minute setzen Eduardo Camavinga und Raul Asencio zu einem Luftduell gegen Benficas Rafa Silva an. Dieser duckt sich weg, sodass die Real-Spieler unglücklich aufeinanderprallen und zu Boden stürzen. Dabei bleibt Asencio mehrere Minuten nahezu regungslos liegen. Helfer eilen sofort zum Spanier und legen dem Spieler eine Halskrause um, ehe sie ihn mit einer Trage vom Feld transportieren. 

David Alaba wird eingewechselt und kommt so zu seinem dritten Champions-League-Einsatz in dieser Saison, während Asencio ins Spital gebracht wird. Real-Trainer Arbeloa meldet sich nach dem Spiel: «Uns stockte der Atem, als wir sahen, wie er auf einer Trage weggebracht wurde. Es ist etwas im Nacken, scheint nicht ernst zu sein. Hoffentlich bleibt es nur bei einem Schreck.»

Asencio gibt Entwarnung

Auf Instagram lässt der Innenverteidiger seine Fans wenige Stunden nach dem Spiel wieder aufatmen und vermeldet: «Danke für all die aufmunternden Nachrichten! Es war nur ein Schreck!! Auf gehts in die nächste Runde, HALA MADRID!!»

In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
