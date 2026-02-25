DE
Das ist die kleine Hafenstadt Bodö
Nach Königsklasse-Sensation:Das ist die kleine Hafenstadt Bodö

2010 stand Bodö/Glimt noch vor dem Ruin
Der norwegische Zwerg mischt die Königsklasse auf

Nach dem 2:1-Sieg von Bodö/Glimt gegen Inter stehen die Fussballer aus dem hohen Norden im Achtelfinal der Champions League. Ein grosser Erfolg für Norwegens Fussball – frohlockt wird bis zur höchsten politischen Ebene.
Publiziert: 14:01 Uhr
Nach dem Sieg über Inter Mailand steht Bodö/Glimt im Achtelfinal der Champions League.
Darum gehts

  • Norwegischer Klub Bodö/Glimt wirft Inter Mailand aus der Champions League
  • Stadt Bodö hat 40'000 Einwohner, Team spielt seit 2018 in Top-Liga
  • Auch Norwegens Ministerpräsident äussert sich zum Erfolg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Italien und der norwegische Sport: Das passt derzeit. Erst wenige Tage ist es her, seit die Skandinavier an den Olympischen Winterspielen in Norditalien gleich 41 Medaillen abräumten. Nun folgt das nächste Meisterstück: Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Inter Mailand schiesst sich Bodö/Glimt in den Achtelfinal der Champions League – und das ausgerechnet im San Siro, wo das norwegische Nationalteam im November mit einem 4:1-Sieg über die Squadra Azzurra das erste WM-Ticket seit 28 Jahren gebucht hat.

Kein Wunder also, titelt die norwegische Zeitung «Aftenposten» noch am Dienstagabend: «Mamma Mia! Jetzt haben italienische Athleten Albträume von Norwegen.»

Für Öyvind Alsaker, Kommentator beim norwegischen Fernsehsender TV 2, hat das Spiel gar historische Züge: «Das ist nicht nur das Grösste, was jemals im norwegischen Vereinsfussball passiert ist, sondern auch die grösste Überraschung in der Geschichte der Champions League.» Schliesslich führt das unterlegene Inter die Tabelle der Serie A derzeit deutlich an und hat in den letzten drei Champions-League-Saisons zweimal den Final erreicht.

Nur ein Achtelfinalist war weniger wert

Nun aber das Aus gegen Bodö/Glimt – einem vermeintlichen Champions-League-Zwerg: Der Verein aus der nördlich des Polarkreises gelegenen Stadt Bodö, deren gesamte Bevölkerung von rund 40'000 Menschen im San Siro gemütlich Platz finden würde, hat laut dem Portal Transfermarkt einen Marktwert von rund 52 Millionen Franken. Tiefer war dieser nur bei einem Champions-League-Achtelfinalisten in den letzten zehn Jahren: Das Kader des FC Basel war demnach 2018 noch etwa 300'000 Franken weniger wert.

Der Sprung unter die besten 16 Vereine Europas ist der vorläufige Höhepunkt eines rasanten Aufstiegs: 2010 stand Bodö/Glimt als Zweitligist noch vor der Insolvenz, erst seit 2018 ist der Klub fixer Bestandteil der norwegischen Top-Liga. 2020 folgte der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte, 2021 in der Conference League die erstmalige Teilnahme an einer Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs.

Für Aufsehen sorgte damals vor allem der 6:1-Heimerfolg gegen José Mourinhos AS Rom. Die Heimstärke im kalten Norden Norwegens: Sie ist einer der Trümpfe Bodös. Mit dem 3:1 im Hinspiel gegen Inter vor heimischer Kulisse legte es den Grundstein für den Playoff-Coup und in der Ligaphase reiste auch die Milliardentruppe von Manchester City mit einer Niederlage aus dem nur 8200 Plätze fassenden Aspmyra-Stadion ab. Auch zwei Schweizer Vereine erwischte es in den letzten Jahren: Der FC Zürich (1:2) und der FC Lugano (2:5) hatten dort das Nachsehen.

Nun ein Wiedersehen mit ManCity?

Der aktuelle Erfolg beschäftigt sogar den norwegischen Regierungschef. Ministerpräsident Jonas Gahr Störe äussert sich am Rande eines Gipfeltreffens in Kiew gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK zum Spiel: «Es ist ein Märchen. Alles ist möglich. Das ist eine Ermutigung für alle und strahlt weit über den Fussball hinaus.»

Geht dieses Märchen auch im Achtelfinal weiter? Mögliche Gegner im März sind erneut Manchester City oder Sporting Lissabon. Beide dürften gewarnt sein, zumal Bodö/Glimt dann mehr Spielpraxis haben wird – in diesem Jahr standen die Norweger einzig in der Champions League im Einsatz, die nationale Meisterschaft beginnt erst in rund drei Wochen.

Playoffs
Qualifikationsspiele
