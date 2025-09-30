Während das Wetter je länger, desto weniger Freude bereitet, wartet König Fussball im Oktober mit den ersten ganz dicken Duellen der nationalen Meisterschaften auf. Gleich in zwei der Top-5-Ligen kommts dabei zu Klassikern. Und auch in der CL gibts beste Unterhaltung.

Der Fussball-Oktober 2025 präsentiert sich von Beginn weg im schmuckesten aller möglichen Herbstkleider. Am 1. Oktober steht in der Champions League der 2. Spieltag der Ligaphase auf dem Programm und lockt mit dem Gigantenduell zwischen Barça und PSG (21 Uhr). Nicht wenige erwarteten dieses Duell im letztjährigen CL-Final, doch Inter behielt in einem der verrücktesten Halbfinals aller Zeiten gegen die Katalanen bekanntlich die Oberhand und sicherte sich das Finalticket.

Auf nationalem Parkett kommen Fans der Ligue 1 und Serie A bereits am 5. Oktober richtig auf ihre Kosten. In Frankreich stehen sich um 17.15 Uhr Monaco mit Philipp Köhn und Nizza gegenüber und läuten den Feierabend ein. Für beste Abendunterhaltung sorgen dann Juve und die AC Milan ab 20.45 Uhr. Ganze 55 Meistertitel gewannen beide Klubs zusammen, zuletzt Milan in der Saison 2021/22. Für Juve wäre der diesjährige Serie-A-Gewinn indes der erste seit Sommer 2020.

Fulminantes Liga-Comeback nach Nati-Pause

Wie im September werden die nationalen Meisterschaften auch im Oktober aufgrund von Länderspielen unterbrochen. Die Schweiz trifft in der WM-Quali auf Schweden (10.10.) und Slowenien (13.10.). Am Wochenende des 18./19. Oktober melden sich die nationalen Ligen zurück und dürften für Begeisterung sorgen.

Auf dem Weg zur Titelverteidigung müssen die Bayern mit dem ersten Klassiker gegen Borussia Dortmund der Saison die erste grosse Hürde nehmen. Die in allen Wettbewerben noch ungeschlagenen Münchner peilen den 19. Bundesliga-Titel in diesem Jahrtausend an und können dabei auf einen enorm treffsicheren Harry Kane zählen. Anpfiff am 18. Oktober ist um 18.30 Uhr.

Auch in England liefert besagtes Wochenende Unterhaltung auf ganz hohem Niveau. Auch wenn Manchester United seit Jahren den eigenen Ansprüchen hinterherläuft, ist das Duell mit dem FC Liverpool historisch eines der grössten überhaupt. Und so ist prickelnde Premier-League-Action garantiert, wenn am 19. Oktober um 17.30 Uhr der Anpfiff an der Anfield Road ertönt.

Spanische Fussball-Fiesta zum Monatsabschluss

Wie zu Beginn des Oktobers ertönt auch am 21. und 22. Oktober die Champions-League-Hymne quer durch Europas Stadien. Gleich beide Madrider Grossklubs treffen dabei auf harte Brocken. Erst muss Atlético am Dienstag zu Arsenal ins Etihad, ehe einen Tag später Real zu Hause auf Juve trifft (beide um 21 Uhr). Ohne jeglichen Zweifel zwei Topspiele, doch ist es für Real dennoch nicht die härteste Partie des Monats.

Mit Bayern-Dortmund und Liverpool-ManUtd gehen bereits vor Monatsende zwei absolute Gigantenduelle über die grüne Bühne. Ein Duell überstrahlt jedoch alles und jeden. Wenn am 26. Oktober Real Madrid und der FC Barcelona aufeinandertreffen, schauen Fussballfans weit über die Landesgrenzen hinaus gespannt ins Estadio Santiago Bernabéu. Der 262. Clasico der Geschichte ist gleichzeitig die erste Begegnung überhaupt zwischen Hansi Flick und Xabi Alonso. Ab 16.15 Uhr treffen die beiden Erzrivalen aufeinander.