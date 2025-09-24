DE
Starstürmer unter sich
Kane führt Rennen um Goldenen Schuh an

Mitte beziehungsweise Ende August starteten die grossen Ligen in die neue Meisterschaft und lancierten damit das Rennen um den Goldenen Schuh 2025/26. Bayerns Harry Kane führt die Rangliste unter anderem dank bereits zweier Hattricks an.
Publiziert: 10:20 Uhr
|
Aktualisiert: 12:04 Uhr
Anhören
1/5
Harry Kane hat in der laufenden Saison bereits acht Tore in vier Ligaspielen geschossen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Harry Kane führt im Rennen um den Goldenen Schuh 2025/26
  • Tore aus Top-5-Ligen zählen doppelt im Ranking der Torschützen
  • Nur zwei Spieler aus kleineren Ligen gewannen seit 2000/01
Die Top-Plätze im Rennen um den Goldenen Schuh 2025/26

SpielerVereinLigaspieleLigatoreFaktorPunkte
Harry KaneBayern München48216
Kylian MbappéReal Madrid67214
Erling HaalandManchester City56212
Ilyas AnsahUnion Berlin4428
Vedat MuriqiRCD Mallorca4428
Can UzunEintracht Frankfurt4428
Serhou GuirassyBorussia Dortmund4428
Ferran TorresFC Barcelona5428

Hinweis: Die Tabelle zeigt nur Spieler aus Top-5-Ligen

Nicht allein die Tore sind entscheidend

Da es schwieriger ist, in der Premier League einen Treffer zu erzielen als in der Super League, wird die Anzahl erzielter Tore mit einem spezifischen Ligafaktor multipliziert, um auf die Rangliste zu kommen. Tore in einer der Top-5-Ligen (England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich) fliessen mit dem Faktor zwei ins Ranking ein. Die Super League hingegen nur mit 1,5.

Wegen dieses Umstands und weil die besten Stürmer der Welt nicht zuletzt des Geldes wegen sowieso in den Top-5-Ligen spielen, gewannen in diesem Jahrtausend erst zwei Spieler aus einer «kleineren» Liga die Auszeichnung. Dabei handelt es sich um Henrik Larsson (2000/01, Celtic Glasgow) und Mario Jardel (2001/02, Sporting Lissabon).

Für die Auszeichnung zählen nur Tore in der Meisterschaft, also ohne Europacup oder nationale Pokalwettbewerbe.

