Nati-Goalie Kobel zeigt sich erstmals mit seinem Baby

Seit Sommer ist Gregor Kobel Vater. Nun zeigt sich der Nati-Goalie erstmals mit seinem Baby.

Darum gehts Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby auf Instagram

Das Paar hält Namen und Geschlecht des Kindes geheim

Kobel hat seit vier Nati-Spielen kein Gegentor kassiert

Gegor Kobel zeigt sich erstmals mit Nachwuchs. Der Dortmund-Goalie postet auf Instagram zwei Bilder mit seinem Baby, das im Sommer zur Welt gekommen ist.

Kobel, der mit der Nati seit vier Spielen kein Gegentor mehr zugelassen hat, ist seit Jahren mit seiner Partnerin Anna zusammen. Namen und Geschlecht des Kindes hält das Paar bisher geheim.

«My number one», beschreibt der Stadtzürcher die Fotos. Im Nationalteam ist Kobel die Nummer eins, zu Hause ist jemand anders der Star.