Seit diesem Sommer Vater
Nati-Goalie Kobel zeigt sich erstmals mit seinem Baby

Seit Sommer ist Gregor Kobel Vater. Nun zeigt sich der Nati-Goalie erstmals mit seinem Baby.
Publiziert: 14:00 Uhr
Aktualisiert: 14:25 Uhr
Anhören
Gregor Kobel ist im Sommer zum ersten Mal Vater geworden.
Foto: Instagram @gregorkobel

Darum gehts

  • Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby auf Instagram
  • Das Paar hält Namen und Geschlecht des Kindes geheim
  • Kobel hat seit vier Nati-Spielen kein Gegentor kassiert
Gegor Kobel zeigt sich erstmals mit Nachwuchs. Der Dortmund-Goalie postet auf Instagram zwei Bilder mit seinem Baby, das im Sommer zur Welt gekommen ist. 

Kobel, der mit der Nati seit vier Spielen kein Gegentor mehr zugelassen hat, ist seit Jahren mit seiner Partnerin Anna zusammen. Namen und Geschlecht des Kindes hält das Paar bisher geheim. 

«My number one», beschreibt der Stadtzürcher die Fotos. Im Nationalteam ist Kobel die Nummer eins, zu Hause ist jemand anders der Star.

