Nur acht Gegentore in zehn Pflichtspielen trotz Mini-Besetzung in der Defensive

Die Bayern-Abwehr wackelt, und Trainer Vincent Kompany (38) steht vor einer echten Kopfnuss. Wie «Sport Bild» berichtet, muss der Rekordmeister vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund mit einer extremen Notbesetzung antreten. Fünf fitte Verteidiger stehen zur Verfügung, der Rest fällt verletzt aus.

Abwehr im Notmodus

Im Zentrum sind Dayot Upamecano (26) und Jonathan Tah (29) gesetzt. Ersatzmann Min-jae Kim (28) kehrte gerade erst von der Länderspielreise Südkoreas zurück und kämpfte zuletzt mit Fuss- und Schulterproblemen. Auf den Aussenbahnen sieht es noch düsterer aus: Rechts ist nur Sacha Boey (25) verfügbar, links muss der gelernte Rechtsverteidiger Konrad Laimer (28) aushelfen.

Verletzungs-Alarm

Gleich vier weitere Aussenverteidiger befinden sich noch in der Reha. Raphael Guerreiro (31) absolvierte zuletzt nur leichte Lauf- und Passübungen – ein Einsatz gegen Dortmund bleibt fraglich. Josip Stanisic (25) arbeitet nach seinem Innenbandteilriss individuell und ist noch nicht teamfähig. Auch die Langzeitverletzten Alphonso Davies (24) und Hiroki Ito (26) ackern weiter in der Reha.

Trotz der Mini-Besetzung hielt sich die Defensive bisher erstaunlich stabil: nur acht Gegentore in zehn Pflichtspielen. Gegen den BVB wird sich zeigen, ob die improvisierte Abwehr auch im Topspiel bestehen kann.

Offensive einsatzbereit

Gute Nachrichten gibt es hingegen aus der Offensive: Harry Kane (32) kehrte nach einer Knieprellung ins Mannschaftstraining zurück. Ebenfalls wieder auf dem Platz: Luis Díaz (28), Nicolas Jackson (24) und Min-jae Kim. Die Münchner Angriffswucht ist bereit, die Abwehr muss dagegen improvisieren.