Notfall-Defensive bei Bayern
Bayern muss gegen Dortmund mit Not-Abwehr ran

Vor dem Klassiker gegen Dortmund kämpft Bayern mit einer Not-Abwehr. Nur fünf Verteidiger sind fit, Kompany muss improvisieren, während Kane, Díaz und Jackson zurückkehren.
Publiziert: 11:18 Uhr
Bayern-Coach Vincent Kompany muss in der Abwehr einige Probleme lösen – vor allem auf den Aussenverteidiger-Positionen.
  • Bayern-Abwehr vor Topspiel gegen Dortmund im Notmodus
  • Trainer Kompany muss mit extremer Notbesetzung in der Verteidigung antreten
  • Nur acht Gegentore in zehn Pflichtspielen trotz Mini-Besetzung in der Defensive
Joël HahnRedaktor Sport

Die Bayern-Abwehr wackelt, und Trainer Vincent Kompany (38) steht vor einer echten Kopfnuss. Wie «Sport Bild» berichtet, muss der Rekordmeister vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund mit einer extremen Notbesetzung antreten. Fünf fitte Verteidiger stehen zur Verfügung, der Rest fällt verletzt aus.

Abwehr im Notmodus

Im Zentrum sind Dayot Upamecano (26) und Jonathan Tah (29) gesetzt. Ersatzmann Min-jae Kim (28) kehrte gerade erst von der Länderspielreise Südkoreas zurück und kämpfte zuletzt mit Fuss- und Schulterproblemen. Auf den Aussenbahnen sieht es noch düsterer aus: Rechts ist nur Sacha Boey (25) verfügbar, links muss der gelernte Rechtsverteidiger Konrad Laimer (28) aushelfen.

Verletzungs-Alarm

Gleich vier weitere Aussenverteidiger befinden sich noch in der Reha. Raphael Guerreiro (31) absolvierte zuletzt nur leichte Lauf- und Passübungen – ein Einsatz gegen Dortmund bleibt fraglich. Josip Stanisic (25) arbeitet nach seinem Innenbandteilriss individuell und ist noch nicht teamfähig. Auch die Langzeitverletzten Alphonso Davies (24) und Hiroki Ito (26) ackern weiter in der Reha.

Trotz der Mini-Besetzung hielt sich die Defensive bisher erstaunlich stabil: nur acht Gegentore in zehn Pflichtspielen. Gegen den BVB wird sich zeigen, ob die improvisierte Abwehr auch im Topspiel bestehen kann.

Offensive einsatzbereit

Gute Nachrichten gibt es hingegen aus der Offensive: Harry Kane (32) kehrte nach einer Knieprellung ins Mannschaftstraining zurück. Ebenfalls wieder auf dem Platz: Luis Díaz (28), Nicolas Jackson (24) und Min-jae Kim. Die Münchner Angriffswucht ist bereit, die Abwehr muss dagegen improvisieren.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
6
22
18
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
8
14
3
RB Leipzig
RB Leipzig
6
0
13
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
2
12
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
4
11
6
1. FC Köln
1. FC Köln
6
2
10
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
1
9
8
SC Freiburg
SC Freiburg
6
0
8
9
Hamburger SV
Hamburger SV
6
-2
8
10
FC St. Pauli
FC St. Pauli
6
-1
7
11
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
6
-3
7
12
Werder Bremen
Werder Bremen
6
-5
7
13
Union Berlin
Union Berlin
6
-5
7
14
FC Augsburg
FC Augsburg
6
-2
6
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
6
-2
5
16
FSV Mainz
FSV Mainz
6
-5
4
17
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
6
-7
3
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
6
-7
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
