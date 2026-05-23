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Nach vier Jahren
Kriens ist zurück in der Challenge League

Der SC Kriens schafft den Aufstieg in die Challenge League. Die Innerschweizer machen die Rückkehr nach vier Jahren mit einem Auswärtssieg in Bern perfekt.
Publiziert: 21:38 Uhr
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Der SC Kriens kehrt in die Challenge League zurück.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Der SC Kriens ist nach vier Jahren zurück in der Challenge League. Mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen die U21-Auswahl der Berner Young Boys machen die Innerschweizer eine Runde vor Saisonschluss den Aufstieg fix. Der SC Brühl, der ärgste Verfolger, kann den Vorsprung von sieben Punkten nicht mehr aufholen. 

Damit stehen die Teilnehmer der Challenge League für die kommende Saison fest. Für den Absteiger AC Bellinzona rückt Kriens in die zweithöchste Liga nach. Den Super-League-Aufsteiger Vaduz ersetzt der FC Winterthur, der aus der höchsten Liga absteigt.

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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
36
-8
40
8
FC Wil
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
36
-37
23
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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