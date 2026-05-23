Pascal KeuschRedaktor Sport
Der SC Kriens ist nach vier Jahren zurück in der Challenge League. Mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen die U21-Auswahl der Berner Young Boys machen die Innerschweizer eine Runde vor Saisonschluss den Aufstieg fix. Der SC Brühl, der ärgste Verfolger, kann den Vorsprung von sieben Punkten nicht mehr aufholen.
Damit stehen die Teilnehmer der Challenge League für die kommende Saison fest. Für den Absteiger AC Bellinzona rückt Kriens in die zweithöchste Liga nach. Den Super-League-Aufsteiger Vaduz ersetzt der FC Winterthur, der aus der höchsten Liga absteigt.
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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
FC Etoile Carouge
36
-8
40
8
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzona
36
-37
23
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg