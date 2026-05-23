Der SC Kriens schafft den Aufstieg in die Challenge League. Die Innerschweizer machen die Rückkehr nach vier Jahren mit einem Auswärtssieg in Bern perfekt.

Kriens ist zurück in der Challenge League

Kriens ist zurück in der Challenge League

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der SC Kriens ist nach vier Jahren zurück in der Challenge League. Mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen die U21-Auswahl der Berner Young Boys machen die Innerschweizer eine Runde vor Saisonschluss den Aufstieg fix. Der SC Brühl, der ärgste Verfolger, kann den Vorsprung von sieben Punkten nicht mehr aufholen.

Damit stehen die Teilnehmer der Challenge League für die kommende Saison fest. Für den Absteiger AC Bellinzona rückt Kriens in die zweithöchste Liga nach. Den Super-League-Aufsteiger Vaduz ersetzt der FC Winterthur, der aus der höchsten Liga absteigt.

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