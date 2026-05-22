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Liga gibt Strafmass bekannt
Beide Barrage-Rotsünder müssen mehrere Spiele zuschauen

Die Liga hat das Strafmass für Young-jun Lee von GC und Aaraus Linus Obexer nach deren Roten Karten im Barrage-Rückspiel festgelegt.
Publiziert: 11:22 Uhr
|
Aktualisiert: 11:39 Uhr
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Young-jun Lee bekommt für seinen Platzverweis gegen Aarau drei Spielsperren.
Foto: Pius Koller

Die Tätlichkeit, wegen der Young-jun Lee (22) im Barrage-Rückspiel gegen Aarau vom Platz geflogen ist, hat Konsequenzen für die nächste Saison. Der Südkoreaner muss die ersten drei Spiele zuschauen, sofern er dann noch das Trikot des Rekordmeisters trägt. Sein Vertrag bei den Hoppers läuft noch bis Sommer 2028. Dies teilt die Swiss Football League (SFL) am Donnerstagvormittag mit.

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Aaraus Linus Obexer (28) bekommt für seinen Platzverweis für den unabsichtlichen Tritt ins Gesicht von Amir Abrashi zwei Spielsperren. 

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