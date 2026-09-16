Die Formel 1 wirft mit dem neuen Kalender den langen Schatten für 2027 voraus. Auch wenn es diese Saison noch kein offizielles WM-Ende gibt.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Werden Katar und Saudi-Arabien Ende November abgesagt, springt Imola am 6. Dezember als Finalort ein (Blick berichtete). Und das übernächste Rennen am 4. Oktober steigt in Malaysia unter dem offiziellen Namen GP von Bahrain!

Bahrain: Test, dann GP

Dort am Golf soll am 13./14. März 2027 das neue Jahr gleich mit einem Sprintrennen beginnen! In Bahrain sind auch die viertägigen Testfahrten Ende Februar geplant.

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Wie angekündigt, planten die Formel-1-Macher eine Erhöhung der Sprint-Rennen am Samstag. Das heisst, dass es bei diesen zehn WM-Läufen gibt es am Freitag nur ein Training über 90 Minuten. Dass man einen Mini-GP auch in Monaco aufs Programm nimmt, zeigt, dass der GP-Zirkus seine Milliarden-Taschen noch mehr füllen will.

Amerika darf wieder dreimal ran

Die grossen Überraschungen blieben bei den 24 Rennen in 22 Ländern aus. Nur die USA haben weiterhin drei Auftritte. Gruss von den Formel-1-Besitzern aus Amerika.

Die USA sind mit ihrem Krieg gegen den Iran für die bisherigen Absagen im Nahen Osten verantwortlich. Also die Länder, die am meisten Millionen in die Formel 1 pumpen. Und jetzt zuschauen müssen.

Von Monaco nach Portugal

Die Europa-Saison beginnt traditionsgemäss in Monaco am 5./6. Juni. Dann folgt das Comeback in Portugal, wo Portimão zweimal während der Coronakrise der Zirkus auftauchte. Beide Rennen entschied Hamilton (Mercedes) für sich.

Am 25. Juli geht’s nach Spa, das dann 2028 durch Barcelona abgelöst wird. 2029 ist dann wieder Belgien an der Reihe. Am 3. Oktober verabschiedet sich die Formel-1-Meute in Istanbul aus Europa – vor sieben Übersee-Rennen! In der Türkei war der GP-Tross zuletzt 2020/2021 zu Gast. Sieger: Hamilton und Bottas (beide Mercedes). Der Knaller: 2020 holte dort Lance Stroll (schon 203 Rennen) im Racing-Point-Mercedes seine einzige Pole-Position.