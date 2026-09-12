Formel-1-Finale in Imola – wir kommen!

Am 6. Dezember erwartet uns der Samichlaus in Imola! Hier kommt der Boxenstopp von Roger Benoit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Formel-1-Finale 2026 am 6. Dezember wohl nicht in Katar oder Abu Dhabi

Nahost-Konflikt zwingt Formel-1 zur Umplanung, Imola als möglicher Ersatzort

GP von Bahrain neu am 4. Oktober in Malaysia statt im Nahen Osten

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Formel-1-Kalender ist die heilige Kuh im Grand-Prix-Zirkus. Er wird so lange vor den Medien und den Fans geheim gehalten, bis das Formel-1-Management (FOM), die FIA und die Teams ihre Flüge und vor allem die Hotelzimmer gebucht haben. Dann wird die heilige Kuh dem Rest zum Frass vorgeworfen. Dieses Prozedere gilt in diesen kriegerischen Tagen auch für das WM-Finale 2026.

Die WM-Entscheidung (wenn sie Kimi Antonelli nicht schon vorher herbeiführt) wäre für die Rennen in Katar am 29. November und in Abu Dhabi am 6. Dezember vorgesehen. Aber findet das Finale auch in der Wüste statt? Der Nahostkrieg zwischen dem Iran und den USA hat längst die Alarmglocken ausgelöst. Beide Orte wurden schon unter Beschuss genommen – und die Versicherungen wollen Garantien. Diese konnten ihnen schon Bahrain und Saudi-Arabien im Frühjahr nicht geben. Bahrain verkaufte den Termin an Malaysia, wo am 4. Oktober neu der 16. WM-Lauf unter dem Namen GP von Bahrain steigt! Eine Woche später gehts dann ins kaum 400 Kilometer entfernte Singapur.

Roger Benoit: Ein Leben auf der Überholspur Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken.

Und das Finale am 6. Dezember? Seit Wochen geistert die Strecke von Imola durch die Gerüchteküche. Wer jetzt dort oder eben in der nahen Umgebung ein Zimmer buchen will, bekommt meist die Antwort: «Ausgebucht!» Imola bei kaltem und nebligem Wetter ausgebucht? Klar, der Zirkus hat die Rennen von Katar (übrigens grosser staatlicher Investor in das Audi-Team) und Abu Dhabi inoffiziell schon längst vom aktuellen Kalender gestrichen. Weil man nicht mehr daran glaubt, dass Trump Ruhe gibt und der Iran keine US-Stützpunkte im Nahen Osten mehr angreift. Noch ist der Finalwechsel inoffiziell. Aber am 6. Dezember erwartet uns der Samichlaus in Imola.