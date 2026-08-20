Über die Zukunft von Max Verstappen wurde in den letzten Monaten viel spekuliert. Nun hat er einen Entscheid gefällt. Und seinen Vertrag bei Red Bull vorzeitig verlängert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Max Verstappen verlängert bei Red Bull bis 2030

Der Holländer fährt seit 2016 für den Rennstall

Damit beendet er Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In den letzten Monaten hat es immer wieder Gerüchte gegeben, Max Verstappen (28) könnte Red Bull vorzeitig verlassen. Er wurde mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht, zuletzt galt McLaren als möglicher neuer Arbeitgeber. Nun macht sein aktueller Formel-1-Rennstall Schluss mit den Spekulationen. Und verkündet am Donnerstagmorgen, dass der Vertrag mit Verstappen um zwei Jahre bis 2030 verlängert wird.

Der Holländer fährt seit 2016 für die Bullen. Gemeinsam haben sie bisher vier Fahrer- und zwei Konstrukteurs-Weltmeistertitel gefeiert. Zudem hat Verstappen 71 GP-Siege eingefahren. «Ich fühle mich hier wirklich zu Hause», wird Verstappen auf der Homepage zitiert. Er bezeichnet seinen Rennstall als zweite Familie und gerät ins Schwärmen. «Diese Reise mit demselben Team fortzusetzen, mit dem ich meine gesamte Karriere verbracht habe, ist etwas ganz Besonderes und etwas, das ich mir schon immer gewünscht habe.»

Verkörpert, was Red Bull so besonders macht

Ähnlich tönt es von Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies (49). Der Entscheid beruhe auf dem gegenseitigen Vertrauen, das über die vielen Jahre zwischen Rennstall und Fahrer aufgebaut wurde. «Von Anfang an verkörperte Max alles, was Oracle Red Bull Racing so besonders macht: kompromisslosen Wettbewerbsgeist, unermüdliche Entschlossenheit und den Mut, Konventionen in Frage zu stellen.»

Mit der Vertragsverlängerung klärt Verstappen seine längerfristige Zukunft unmittelbar vor einem emotionalen Rennwochenende. Denn der letzte Heim-GP in Zandvoort (Ho) steht vor der Tür. «Diese Ankündigung beim letzten Grand Prix in Zandvoort zu machen, ist auch für mich ein grossartiger Moment», sagt Verstappen denn auch. Und fügt an: «Hoffentlich können wir den Fans zum Abschlussrennen einen ganz besonderen Abschied bereiten.»



