Die 10 aussergewöhnlichsten Formel-1-Rennen der Geschichte

Die Sommerpause in der Formel 1 neigt sich dem Ende zu. Um für die Fans die Wartezeit zu überbrücken, verrät die Blick-Reporterlegende Roger Benoit hier seine zehn aussergewöhnlichsten GP der Geschichte. Eine teilweise feurige Auswahl.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Diese Top 10 war für Roger Benoit eine echte Knacknuss. Wer bisher bei 833 Grand Prix vor Ort war, dem fällt es verständlicherweise schwer, zehn davon hervorzuheben und dabei kein aussergewöhnliches Rennen zu vergessen. Dieses Ranking stammt aus dem Buch «Formel Wahnsinn», in dem die Blick-Reporterlegende unzählige verrückte Geschichten erzählt.

Roger Benoit: Ein Leben auf der Überholspur Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken.

10 GP Italien 1971 in Monza

«Viele Leser dieses Buches waren damals noch gar nicht geboren. Der engste Zieleinlauf der Geschichte. 1. Peter Gethin (BRM). 2. Ronnie Peterson (March), 0,01 Sekunden zurück. 3. François Cevert (Tyrrell), 0,09. 4. Mike Hailwood (Surtees), 0,18. 5. Howden Ganley (BRM), 0,61. Alles klar!»

9 GP Deutschland 1994 in Hockenheim

«Die wohl spektakulärsten Bilder der Formel 1. Während eines Boxenstopps entzündete sich beim Nachtanken der Benetton von Max’ Vater Jos Verstappen, damals Teamkollege von Michael Schumacher. Jos hatte grosses Glück, er versengte sich nur die Augenbrauen.»

8 GP Belgien 1998 in Spa

«Der teuerste Crash der Geschichte. Beim Startunfall waren 13 Fahrer involviert. Es siegte Jordan-Pilot Damon Hill. Es hätte aber auch ein Sauber gewinnen können. Doch McLaren-Teamchef Ron Dennis schickte seinen Fahrer David Coulthard mit mehreren Runden Rückstand nochmals auf die Strecke, um den Sauber von Alesi zu behindern.»

7 GP Monaco 1996

«Wegen Regens kamen nur vier Fahrer ins Ziel, darunter die beiden Sauber, die Dritter (Johnny Herbert) und Vierter (Heinz-Harald Frentzen) wurden. Es triumphierte der Franzose Olivier Panis, der von Startplatz 14 aus ins Rennen ging.»

6 GP Kanada 2007 in Montreal

«Der legendäre Crash von BMW-Sauber-Pilot Robert Kubica. Danach erhielt er für das nächste Rennen in Indianapolis ein Startverbot aufgebrummt. Dadurch kam Sebastian Vettel als Ersatzpilot zu seiner Formel-1-Premiere, in der er als Achter gleich einen WM-Punkt holte.»

5 GP Belgien 2021 in Spa

«Der grösste Skandal. Wegen des Regens wurden nur zwei Runden hinter dem Safety-Car gefahren. Der Zweitplatzierte George Russell jubelte danach auf dem Podest wie ein Irrer, während die Fans pfiffen.»

4 GP Japan 1989 in Suzuka

«Die beiden McLaren-Fahrer Ayrton Senna und Alain Prost kündigten im Vorfeld beide eine Karambolage an, und so kam es dann auch. In der 47. Runde kollidierten die beiden. Senna wurde disqualifiziert und Prost dadurch Weltmeister.»

3 GP Singapur 2008

«Der sogenannte Crashgate. Renault-Teamchef Flavio Briatore sagte damals seinem Fahrer Nelson Piquet junior, er solle durch einen Dreher eine Gelbphase auslösen (er zerstörte aber sein Auto), damit der Teamkollege Fernando Alonso gewinnt. Briatore wurde daraufhin für fünf Jahre gesperrt, Piquet bekam keinen Job mehr.»

2 GP Bahrain 2020

«Der legendäre Feuerunfall von Romain Grosjean, das Wunder von Bahrain. 27 Sekunden lang sass er im brennenden Auto. Da hatten einige das Gefühl, das kann man nicht überleben, doch er hatte sich dabei nur ein bisschen die Finger verbrannt.»

1 GP Kanada 1973 in Mosport

«Bis heute weiss niemand, wer das chaotische Rennen wirklich gewonnen hat. Der offizielle Sieger Peter Revson sagte mir damals: ‹Wenn die glauben, ich habe gewonnen, dann nehme ich den Sieg.›»