Nach dem Überfall auf den vierfachen Formel-1-Weltmeister Alain Prost in Nyon fehlte zunächst von den Tätern jede Spur. Jetzt teilt die Staatsanwaltschaft in Pontoise bei Paris mit, dass fünf Verdächtige festgenommen wurden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alain Prost in Nyon überfallen, Familie bedroht und Tresor geleert

Fünf Verdächtige in Frankreich festgenommen, davon zwei minderjährig

Verdächtige zwischen 16 und 22 Jahre, drei in Untersuchungshaft

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Etwas mehr als einen Monat ist es her, als der vierfache Formel-1-Weltmeister Alain Prost (71) in seinem eigenen Haus in Nyon am Genfersee überfallen wurde. Dabei hat sich der ehemalige Rennfahrer während einer Auseinandersetzung am Kopf verletzt. Die Täter bedrohten seine Familie und zwangen Prosts Sohn, den Tresor zu öffnen. Danach fehlte von den Räubern jede Spur.

Nun wurden fünf Verdächtige (16 bis 22 Jahre alt) in Frankreich festgenommen. Dies teilt die Staatsanwaltschaft in Pontoise bei Paris mit. Demnach werden den Verdächtigen Diebstahl, Entführung, Freiheitsberaubung und Bandenbildung vorgeworfen. Zwei der fünf Verdächtigen sind noch minderjährig. Die übrigen drei befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft entkamen die Verdächtigen mit dem Inhalt des Tresors, darunter mehrere Luxus-Uhren.