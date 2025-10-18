Nico Hülkenberg fährt in der Quali zum Austin-Sprint auf Rang 4. Das sagt der Sauber-Pilot zu seinem Exploit.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In der Quali zum Sprintrennen in Austin (Samstagabend, 19 Uhr) sorgt Nico Hülkenberg (38) für einen Exploit. Der Sauber-Pilot sichert sich als Vierter einen Startplatz in der zweiten Reihe. Eine starke Leistung – denn in dieser Saison hat es Hülkenberg in der Quali weder für den Sprint noch fürs Hauptrennen je in die Top 10 geschafft.

«Schon im Training sah es gut aus, aber es wirkte fast zu gut, um wahr zu sein», sagt der Deutsche gegenüber Sky. Im einzigen Training glänzte er mit Platz 2. Sie seien sich danach nicht sicher gewesen, ob das echt war oder die anderen etwas mit ihrem Programm gemacht haben. Umso mehr freut sich Hülkenberg, dass sie den Trend fortsetzen können. «Das Auto fühlte sich einfach gut an», gerät er ins Schwärmen. Und wird in der offiziellen Sauber-Mitteilung konkreter. «Es lag genau im optimalen Bereich, genau im Sweet Spot und die Rundenzeiten bestätigen das. Ich fahre gerne auf dieser Strecke. Es macht Spass und ist sehr lohnend, wenn alles passt.»

«Herausragende Qualifying-Leistung»

Lob gibts auch von Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley (58). «Eine herausragende Qualifying-Leistung», sagt er. Und findet es bemerkenswert, dass «jedes Mal, wenn die Leute anfangen, ihn in Frage zu stellen, er einen Weg findet, ihnen das Gegenteil zu beweisen». Für Sauber ist es nicht nur die beste Startposition in einem Sprint, sondern auch das Qualibestresultat der letzten Jahre.

Was liegt im Sprint drin? Hülkenberg winkt der erste Punktgewinn seit seinem dritten Platz in Silverstone Anfang Juli. «Der Sprint wird eine Herausforderung, da viele schnelle Autos um uns herum sind», meint der Deutsche. Und verspricht: «Wir werden hart kämpfen und versuchen, diesen Schwung in ein starkes Ergebnis umzuwandeln.»