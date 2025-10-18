Gibts für das Sauber-Team beim Sprint in Austin Punkte? Die Chancen stehen gut, denn Nico Hülkenberg liefert im Qualifying ein Top-Ergebnis ab.

1/10 Nico Hülkenberg lässt die Sauber-Fans von Punkten im Sprintrennen träumen. Foto: Lukas Gorys

Sprintqualifying

Ein Red Bull gefolgt von den beiden McLaren-Boliden – und dann schon kommt der erste Sauber. Die Fans der Hinwiler Equipe kriegen beim Blick aufs Klassement des Sprint-Qualifyings in Austin (USA) leuchtende Augen. Dafür verantwortlich: Nico Hülkenberg (siehe Abschnitt «Sauber»).

Die Pole schnappt sich Max Verstappen. Das hat in Austin eigentlich schon fast Tradition. Seit 2023 wird auf dem Circuit of The Americas ein Sprint ausgetragen. Immer mit dem gleichen Namen ganz zuvorderst. Der Holländer stellte 2023 den Red Bull auf die Pole und gewann das Rennen, 2024 folgte die Wiederholung dieses Kunststücks. Und nun erobert er wieder die beste Startposition.

«Das war ein schönes Qualifying, ich war überall schnell, ich erwarte ein tolles Rennen», so Verstappen. «Der Wind ist ein unangenehmer Gegner, da musst du bereit sein.»

Um 71 Tausendstel muss sich Lando Norris in der Zeitenjagd geschlagen geben. Dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri, der WM-Leader, wird Dritter.

Zu zweit im Top-10-Finale vertreten sind neben dem McLaren-Duo auch noch Williams (7. Carlos Sainz, 9. Alex Albon) und Ferrari (8. Lewis Hamilton, 10. Charles Leclerc).

Übersicht Liste Sieger F1-Sprintrennen 1. Max Verstappen (Holland), 12 Siege

2. Valtteri Bottas (Finnland), 2 Siege

2. Oscar Piastri (Australien), 2 Siege

2. Lando Norris (Grossbritannien), 2 Siege

5. George Russell (Grossbritannien), 1 Sieg

5. Sergio Pérez (Mexiko), 1 Sieg

5. Lewis Hamilton (Grossbritannien), 1 Sieg 1. Max Verstappen (Holland), 12 Siege

2. Valtteri Bottas (Finnland), 2 Siege

2. Oscar Piastri (Australien), 2 Siege

2. Lando Norris (Grossbritannien), 2 Siege

5. George Russell (Grossbritannien), 1 Sieg

5. Sergio Pérez (Mexiko), 1 Sieg

5. Lewis Hamilton (Grossbritannien), 1 Sieg Mehr

Sauber

4. Nico Hülkenberg

20. Gabriel Bortoleto

Seit seinem sensationellen Podestplatz Anfang Juli in Silverstone hat das persönliche Punktekonto von Nico Hülkenberg keinen Zuwachs mehr erhalten. Das könnte sich an diesem Wochenende in Austin ändern: Im einzigen Training glänzte der Sauber-Teamleader mit Rang zwei – nun resultiert im Sprint-Qualifying die vierte Startposition.

Applaus gibts dafür sogar von der Konkurrenz. «Wir müssen nur auf Hülkenberg im Sauber schauen, das war eine tolle Runde», lobt Charles Leclerc und ordnet zugleich die Performance von Ferrari mit den Worten «Wir sind einfach nicht schnell und gut genug» ein.

Souverän übersteht Hülkenberg die ersten beiden Sessions. Im ersten Teil sind nur Norris, Verstappen, Piastri und Hamilton schneller, im zweiten einzig Norris, Verstappen, Piastri und Russell – also zweimal Platz fünf. Und im Top-10-Finale setzt der Deutsche noch einen drauf: Rang vier. Einzig den Top 3 der WM-Wertung muss er den Vortritt lassen.

Alles andere als vielversprechend ist Gabriel Bortoletos Ausgangslage. Da wird dem brasilianischen F1-Rookie im ersten Quali-Abschnitt zunächst das Ergebnis gestrichen (Track Limits), dann bleibt er im Verkehr stecken – und ist am Ende der einzige Pilot ohne gültige Zeit. Die Quittung: letzter Startplatz.

Startaufstellung

1. Reihe: Verstappen – Norris

2. Reihe: Piastri – Hülkenberg

3. Reihe: Russell – Alonso

4. Reihe: Sainz – Hamilton

5. Reihe: Albon – Leclerc

6. Reihe: Antonelli – Hadjar

7. Reihe: Gasly – Stroll

8. Reihe: Lawson – Bearman

9. Reihe: Colapinto – Tsunoda

10. Reihe: Ocon – Bortoleto

So lief das Sprint-Qualifying Qualifikation, 1. Teil (12 Minuten)

**

1. Norris 1:33,224

2. Verstappen

3. Piastri

4. Hamilton

5. Hülkenberg

6. Sainz

7. Hadjar

8. Antonelli

9. Albon

10. Lawson

11. Russell

12. Alonso

13. Leclerc

14. Stroll

15. Gasly 1:35,144

-----------------------

16. Bearman 1:35,159

17. Colapinto

18. Tsunoda

19. Ocon

20. Bortoleto ohne Zeit

**

**

Qualifikation, 2. Teil (10 Minuten)

**

1. Norris 1:33,033

2. Verstappen

3. Piastri

4. Russell

5. Hülkenberg

6. Sainz

7. Albon

8. Leclerc

9. Alonso

10. Hamilton 1:34,012

----------------------

11. Antonelli 1:34,018

12. Hadjar

13. Gasly

14. Stroll

15. Lawson

**

**

Qualifikation, Pole-Kampf (8 Minuten)

**

1. Verstappen 1:32,143

2. Norris 1:32,214

3. Piastri 1:32,523

4. Hülkenberg 1:32,645

5. Russell

6. Alonso

7. Sainz

8. Hamilton

9. Albon

10. Leclerc

**

**

STRAFEN: keine. Qualifikation, 1. Teil (12 Minuten)

**

1. Norris 1:33,224

2. Verstappen

3. Piastri

4. Hamilton

5. Hülkenberg

6. Sainz

7. Hadjar

8. Antonelli

9. Albon

10. Lawson

11. Russell

12. Alonso

13. Leclerc

14. Stroll

15. Gasly 1:35,144

-----------------------

16. Bearman 1:35,159

17. Colapinto

18. Tsunoda

19. Ocon

20. Bortoleto ohne Zeit

**

**

Qualifikation, 2. Teil (10 Minuten)

**

1. Norris 1:33,033

2. Verstappen

3. Piastri

4. Russell

5. Hülkenberg

6. Sainz

7. Albon

8. Leclerc

9. Alonso

10. Hamilton 1:34,012

----------------------

11. Antonelli 1:34,018

12. Hadjar

13. Gasly

14. Stroll

15. Lawson

**

**

Qualifikation, Pole-Kampf (8 Minuten)

**

1. Verstappen 1:32,143

2. Norris 1:32,214

3. Piastri 1:32,523

4. Hülkenberg 1:32,645

5. Russell

6. Alonso

7. Sainz

8. Hamilton

9. Albon

10. Leclerc

**

**

STRAFEN: keine. Mehr

Das gab zu reden

Laura Villars wollte als erste FIA-Präsidentin in die Geschichte eingehen. Doch der Westschweizerin wird der Zugang zur Wahl verunmöglicht. So wird Mohammed Ben Sulayem am 12. Dezember wohl erneut zum FIA-Präsidenten ernannt – durch einen geschickten Schachzug ist er all seine Gegenkandidaten losgeworden. Mehr dazu erfährst du hier.

So gehts weiter

Auf dem 5,513 Kilometer langen Circuit of The Americas erfolgt der Start zum Sprintrennen am Samstag um 19 Uhr Schweizer Zeit. Vier Stunden danach wird das Qualifying für den GP vom Sonntag lanciert.