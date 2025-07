Spülen die nassen Bedingungen Sauber-Duo in die Punkte?

Wieder Probleme bei Hülkenberg

Für den einzigen Deutschen im Fahrerfeld lief es mal wieder schlecht im Qualifying. Nach dem letzten Platz vom vergangenen Wochenende muss der Sauber-Teamleader heute von der vorletzten Position beginnen. In Österreich hat ihm das aber keinesfalls geschadet. Am Ende fuhr Hülkenberg als Neunter sogar in die Punkteränge. Auf nassem Asphalt sind auch heute wieder einige Überraschungen drin. Insofern darf man auch den Deutschen nicht unterschätzen. Teamkollege Gabriel Bortoleto nimmt das Rennen von Startposition 16 in Angriff.