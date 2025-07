Hülkenberg löst bei Sauber den Podiums-Wahnsinn aus

Von Startplatz 19 auf Rang 3 – Sauber-Pilot Nico Hülkenberg liefert beim GP in Silverstone die grosse Show ab.

1/10 Dank Nico Hülkenberg steht endlich wieder mal ein Sauber-Pilot auf einem F1-Podest. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit Formel-1-Experte

Was für ein historischer Tag in der nassen Schlacht von Silverstone für Sauber und Nico Hülkenberg (37). Dank der Podest-Premiere des Deutschen in seinem 239. Formel-1-Rennen kam auch das Hinwiler Team zum ersten Mal wieder aufs Treppchen – nach 263 Rennen.

Im Oktober 2012 war es der Japaner Kamui Kobayashi daheim in Suzuka, der als Dritter hinter Vettel und Massa das Sauber-Team zuletzt auf dem Podium jubeln liess.

Und jetzt der 6. Juli 2025. Fantastisch, wunderbar, unglaublich. Freudentänze in den Garagen und vor dem Podium.

Eine Woche nach seinem 9. Platz in Spielberg – vom 20. Startplatz, setzte der Deutsche noch einen drauf: Platz 3 hinter dem McLaren-Duo Norris und Piastri. Diesmal war Hülkenberg wieder aus der letzten Position losgefahren, weil Colapinto Forfait gab.

«Wir sind zu langsam, wir haben keine Chance, wenn uns nicht die äusseren Umstände entgegenkommen. Ja, für ein gutes Resultat brauchen wir fremde Hilfe», sagte ein enttäuschter WM-Zehnter nach der Qualifikation.

0:38 Dritter Platz in Silverstone: Hier holt Hülkenberg sensationell sein erstes Podest

Lotterie mit vielen Rutschpartien

Und sie kam. Die Hilfe. Von oben. Der Regen schüttelte die Formel 1 wach, schickte den Zirkus auf der nassen Strecke in die Fahrschule. Mit dem grünen Intermediates-Reifen.

Die Lotterie mit vielen Rutschpartien begann – und schon liessen die Mutigen Russell (Hart), Leclerc (Medium) und Bortoleto (Medium) profillosen Gummi aufziehen.

Es war falsch. Russell wurde nur 10. Leclerc stolperte als 14. ins Ziel und Bortoleto musste im Sauber bereits in der 6. Runde neben der Strecke aufgeben. Er hatte einen Teil des Heckflügels verloren – und die Karbonteile gefährdeten die anderen Fahrer.

Da lag Hülkenberg längst in den Punkten. Und liess die Fans langsam träumen. Lange lag er hinter dem Kanadier Lance Stroll (der bereits dreimal das Podest küsste, zuletzt in Bahrain 2020). Doch der Aston Martin war zu schwach für den Sauber, der die göttliche Hilfe immer mehr zu schätzen wusste.

Und als zehn Runden vor Schluss die 5,891 km lange Strecke vor 140'000 Zuschauern endlich richtig abtrocknete, mussten alle wieder den Reifen eintauschen.

Silverstone-König Hamilton im Heck

Hülk, seit fast 20 Runden mit Silverstone-König Hamilton (Ferrari) im Heck, stand vor der grössten Bewährungsprobe seiner Karriere: «Ich habe immer gedacht, jetzt muss der Lewis doch wieder angreifen. Er hatte in Silverstone seine grössten Erfolge, kennt jeden Zentimeter. Aber er kam nicht, ja, mein Abstand wurde sogar grösser. Da dachte ich erstmals an das Podest.»

Doch das rote Auto war gegen das Ferrari-Kundenteam chancenlos. Und sofort wurden Erinnerungen an Barcelona wach, als Hülkenberg in der letzten Runde noch Hamilton überholte und sensationeller Fünfter wurde.

0:14 Im unterlegenen Sauber: Hülkenberg überholt in Barcelona Hamilton im Ferrari

Und jetzt auf der Strecke, wo er neunmal siegte, verpasste Hamilton seinen 16. Podest-Auftritt um fünf Sekunden. Weil Hülkenberg aus seiner Wut und Enttäuschung beim Start wieder alles rausholte.

Bortoletos Freude über Hülkenbergs Podestplatz

Wahnsinn, nach zwölf Rennen auf den undankbaren Plätzen vier und fünf, endlich die verdiente Erlösung. Audi-CEO Mattia Binotto den Tränen nahe: «Das war stark von allen, Strategie und Boxenstopps stimmten. Der Fahrer machte keine Fehler, und das Glück lachte dazu.» Am meisten aufgeregt war in den Boxen sein Teamkollege Bortoleto, der sich tierisch für Nico freute.

Da hat Audi für 2026 die richtige Fahrerkombination. Erfahrung und Jugend paaren sich. Auf welchem WM-Platz Sauber nach Abu Dhabi das über 32-jährige Lebenswerk an Audi weitergibt, könnte noch spannend werden. Der WM-Neunte hat in England mit jetzt 41 Punkten gleich drei Teams (Racing Bulls und Aston Martin je 36) und Haas (29) überholt. Wer hätte das Ende Mai noch gedacht?