Auf dem Red Bull Ring in Spielberg wird dieses Wochenende der dritte und letzte GP des Monats ausgetragen. Als jüngster Rennsieger reist dabei nicht Antonelli, sondern Hamilton an. Der Fokus liegt aber nicht nur wegen des Bullen-Heimrennens auch auf Max Verstappen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nach dem in den Schlagzeilen häufigst genannten Namen der bisherigen F1-Saison muss man nicht lange suchen. Kimi Antonelli dominiert die Königsklasse des Motorsports in eindrücklicher Art und Weise und führt vor dem GP von Spielberg mit 41 Punkten. Dahinter folgt Lewis Hamilton. Dass der Brite so weit vorn im Klassement steht, liegt auch an seinem historischen Triumph in Barcelona, bei dem er sich einen Traum erfüllte.

Datum Event Startzeit Freitag, 26. Juni 1. freies Training 13.30 Uhr Freitag, 26. Juni 2. freies Training 17 Uhr Samstag, 27. Juni 3. freies Training 12.30 Uhr Samstag, 27. Juni Qualifying 16 Uhr Sonntag, 28. Juni GP 15 Uhr

Red Bull muss im Heimrennen die Kurve kriegen

Was bedeutet das nun für Spielberg? Fakt ist: Hamilton ist nicht erst seit seinem Sieg in Katalonien in bestechender Form, sondern fuhr in den beiden Rennen davor schon auf den zweiten Platz (Kanada und Monaco). Überhaupt beendete er 2026 keinen GP hinter Platz 6, wodurch er zum Mercedes-Albtraum werden könnte.

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Beim Rennen in Spielberg werden sich die Augen nicht nur auf das Cockpit des Rekord-GP-Siegers Hamilton, sondern auch auf jenes von Max Verstappen richten. Red Bull hinkt den eigenen Erwartungen weiter hinterher und bangt nun um die Zukunft seines Superstars. Immerhin wurde das grösste Update der letzten Jahre angekündigt, doch ob das reicht, um Super-Max glücklich zu machen? Diesen Sonntag ab 15 Uhr gibts Antworten.