Darum gehts
- Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
- Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
- Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025
Vier Wochen ist es her, seit in Ungarn das letzte Mal die Motoren aufheulten. Dieses Wochenende meldet sich die F1 aus den Dünen von Zandvoort zurück und beantwortet eine titelentscheidende Frage: Ist McLaren nach wie vor das Mass aller Dinge? Erster Verfolger des Papaya-Duos in der WM-Wertung ist Max Verstappen, der im Westen seines Heimatlandes auf die Unterstützung der Orange Army zählen kann. Ein Sieg auf dem Circuit Park Zandvoort glückte ihm zuletzt 2023, vergangenes Jahr raste er auf den 2. Rang – hinter McLaren-Pilot Lando Norris.
Bevorstehende F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Uhrzeit (MEZ)
|15
|31. August
|Niederlande, Zandvoort
|15.00 Uhr
|16
|7. September
|Italien, Monza
|15.00 Uhr
|17
|21. September
|Aserbaidschan, Baku
|13.00 Uhr
|18
|5. Oktober
|Singapur, Singapur
|14.00 Uhr
|19
|19. Oktober
|USA, Austin
|21.00 Uhr
|20
|26. Oktober
|Mexiko, Mexiko-Stadt
|21.00 Uhr
|21
|9. November
|Brasilien, São Paulo
|18.00 Uhr
|22
|22. November
|Las Vegas, Las Vegas
|5.00 Uhr
|23
|30. November
|Katar, Lusail
|17.00 Uhr
|24
|7. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
|14.00 Uhr
Vergangene F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2025
|1
|16. März
|Australien, Melbourne
|Lando Norris (Gb)
|2
|23. März
|China, Shanghai
|Oscar Piastri (Aus)
|3
|6. April
|Japan, Suzuka
|Max Verstappen (Ho)
|4
|13. April
|Bahrain, Sakhir
|Oscar Piastri (Aus)
|5
|20. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
|Oscar Piastri (Aus)
|6
|4. Mai
|Miami, Miami
|Oscar Piastri (Aus)
|7
|18. Mai
|Emilia-Romagna, Imola
|Max Verstappen (Ho)
|8
|25. Mai
|Monaco, Monte-Carlo
|Lando Norris (Gb)
|9
|1. Juni
|Spanien, Barcelona
|Oscar Piastri (Aus)
|10
|15. Juni
|Montreal, Kanada
|George Russell (Gb)
|11
|29. Juni
|Österreich, Spielberg
|Lando Norris (Gb)
|12
|6. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Lando Norris (Gb)
|13
|27. Juli
|Belgien, Spa
|Oscar Piastri (Aus)
|14
|3. August
|Ungarn, Hungaroring
|Lando Norris (Gb)
Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick
Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.
Bevorstehende Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Uhrzeit (MEZ)
|18. Oktober
|USA, Austin
|19.00 Uhr
|8. November
|Brasilien, São Paulo
|19.30 Uhr
|29. November
|Katar, Lusail
|15.00 Uhr
Vergangene Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Sieger 2025
|22. März
|China, Shanghai
|Lewis Hamilton (Gb)
|3. Mai
|Miami, Miami
|Lando Norris (Gb)
|26. Juli
|Belgien, Spa
|Max Verstappen (Ho)
F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse
Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.
Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 soll mit Madrid ein weiteres dazukommen.
Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.