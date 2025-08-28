DE
F1-Kalender 2025
In Zandvoort nimmt die Formel 1 den Rennbetrieb wieder auf

Das einzig schöne am Ende des Sommers: Die Formel 1 ist zurück. Beim GP von Zandvoort gehts erstmals seit dem 3. August wieder um Punkte. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.
Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Vier Wochen ist es her, seit in Ungarn das letzte Mal die Motoren aufheulten. Dieses Wochenende meldet sich die F1 aus den Dünen von Zandvoort zurück und beantwortet eine titelentscheidende Frage: Ist McLaren nach wie vor das Mass aller Dinge? Erster Verfolger des Papaya-Duos in der WM-Wertung ist Max Verstappen, der im Westen seines Heimatlandes auf die Unterstützung der Orange Army zählen kann. Ein Sieg auf dem Circuit Park Zandvoort glückte ihm zuletzt 2023, vergangenes Jahr raste er auf den 2. Rang – hinter McLaren-Pilot Lando Norris.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
1531. AugustNiederlande, Zandvoort15.00 Uhr
167. SeptemberItalien, Monza15.00 Uhr
1721. SeptemberAserbaidschan, Baku13.00 Uhr
185. OktoberSingapur, Singapur14.00 Uhr
1919. OktoberUSA, Austin21.00 Uhr
2026. OktoberMexiko, Mexiko-Stadt21.00 Uhr
219. NovemberBrasilien, São Paulo18.00 Uhr
2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas5.00 Uhr
2330. NovemberKatar, Lusail17.00 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14.00 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an. 

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
18. OktoberUSA, Austin19.00 Uhr
8. NovemberBrasilien, São Paulo19.30 Uhr
29. NovemberKatar, Lusail15.00 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 soll mit Madrid ein weiteres dazukommen. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

