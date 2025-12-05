DE
Entscheidung in Abu Dhabi
Alles zum Punktesystem in der F1

Die Formel-1-Saison 2025 ist zum ultimativen Krimi verkommen. Im letzten Rennen in Abu Dhabi zählt für Norris, Verstappen und Piastri jeder Punkt. Blick erklärt das Punktesystem hinter der Fahrer- und Konstrukteurswertung.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Darum gehts

  • Bei Sprintrennen gibts insgesamt weniger Punkte als bei GP
  • In normalen Rennen erhält der Sieger 25 Zähler
  • In der Konstrukteurswertung ist die Summe entscheidend
Ramona Bieri und Alexander Hornstein

Sowohl in klassischen Rennen als auch in Sprintrennen werden Punkte für die besten Fahrer vergeben. Dabei variiert deren Anzahl sowie die Endplatzierungen, für die es Punkte gibt. Wer am Ende der Saison zusammengerechnet am meisten Punkte auf dem Konto hat, ist Weltmeister. Bei Punktgleichheit gewinnt der Fahrer mit den besseren Einzelresultaten (Sieg sticht 2. Platz aus, 2. Platz sticht 3. Platz aus usw.). Sollten diese Resultate identisch sein, bestimmt die FIA den Weltmeister.

Bei normalen GP wird die Top 10 belohnt

Anders als bei Sprintrennen, bei denen lediglich 100 km gefahren werden und deshalb nur die schnellsten acht Piloten belohnt werden, erhalten in traditionellen Rennen die ersten zehn Fahrer Punkte. Zwischen 2019 und 2024 gab es zudem einen Extrapunkt für den Piloten mit der schnellsten Runde – sofern er sich am Ende in den Top 10 klassierte. Diese Regel wurde auf die Saison 2025 wieder abgeschafft.

Rang

Punkte

1.

25

2.

18

3.

15

4.

12

5.

10

6.

8

7.

6

8.

4

9.

2

10.

1

Punkte bei Sprintrennen gibts nur für die schnellsten acht Fahrer

Während bei normalen Rennen die Top 10 Punkte erhält, bekommen bei Sprintrennen nur die besten acht Fahrer Zählbares. 2025 wurden sechs Sprintrennen ausgetragen, in Shanghai, Miami, Spa, Austin, São Paulo und Lusail (Zum F1-Kalender 2025).

Rang

Punkte

1.

8

2.

7

3.

6

4.

5

5.

4

6.

3

7.

2

8.

1

In der Konstrukteurswertung zählt die Summe

In der Konstrukteurswertung werden die Punkte aller Fahrer eines Teams addiert. Der Rennstall, der so auf das grösste Total kommt, gewinnt die Konstrukteurs-WM. Sollte es hier zu einem Punktegleichstand kommen, gelten die gleichen Kriterien wie bei den Fahrern (siehe erster Absatz oben).

Im Falle von Chaosrennen wirds kompliziert

Da sich das Wetter wie z.B. beim Hülkenberg-Sensationspodium in Silverstone nicht immer von der besten Seite zeigt, kann es zu Rennabbrüchen kommen. Auch dann werden Punkte vergeben, sofern zwei komplette Rennrunden ohne Safety-Car gefahren werden konnten. Bei mehr als zwei Runden, aber weniger als 25 Prozent der eigentlichen GP-Distanz, gilt folgende Punkteverteilung:

Rang

Punkte

1.

6

2.

4

3.

3

4.

2

5.

1

Wurden mindestens 25 Prozent der Renndistanz, aber noch keine 50 Prozent absolviert, werden die Punkte wie folgt verteilt:

Rang

Punkte

1.

13

2.

10

3.

8

4.

6

5.

5

6.

4

7.

3

8.

2

9.

1

Wurden schon über 50 Prozent der Renndistanz absolviert, aber weniger als 75 Prozent, gilt folgende Punkteverteilung:

Rang

Punkte

1.

19

2.

14

3.

12

4.

9

5.

8

6.

6

7.

5

8.

3

9.

2

10.

1

Bei über 75 Prozent der gefahrenen Rennstrecke erhalten die Fahrer die volle Punktzahl.

      Meistgelesen