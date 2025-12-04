DE
FR
Abonnieren

WM-Showdown in der Wüste
Das Programm zum alles entscheidenden F1-GP von Abu Dhabi

Die Formel 1 reist nach Abu Dhabi, wo im alles entscheidenden letzten Rennen der Saison gleich drei Fahrer vom WM-Titel träumen. Norris geht als Leader in die Wüste, doch das Momentum ist klar aufseiten von Verstappen. Und auch Piastri ist noch nicht geschlagen.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/5
Auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi fällt die Entscheidung in der diesjährigen F1-Saison.
Foto: Blick Visuals
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Abu Dhabi 2025

DatumKategorieStartzeit
Freitag, 5. Dezember1. freies Training10.30 Uhr
Freitag, 5. Dezember2. freies Training14 Uhr
Samstag, 6. Dezember3. freies Training11.30 Uhr
Samstag, 6. DezemberQualifying15 Uhr
Sonntag, 7. DezemberRennen14 Uhr

«It all comes down to this!». Die Formel 1 siedelt zum Saisonabschluss nach Abu Dhabi um und fiebert dem alles entscheidenden Rennen aufgeregt entgegen. Wohl nur die grössten Red-Bull-Fans hätten während der Sommerpause noch darauf gewettet, dass der Fahrertitel vor dem letzten GP nicht längst in den Händen von McLaren ist.

Und doch ist genau dieser Fall eingetreten. Einem Mix aus starken Verstappen-Rennen und gleich mehreren McLaren-Fehlern sei Dank, bietet die Formel 1 vor dem Finale im Nahen Osten unfassbare Spannung: Norris führt mit 408 Punkten, Verstappen (396) und Piastri (392) könnten sich aber noch an ihm vorbeischieben. 

Rast Norris aufs Podest, ist er in jedem Fall Weltmeister

Schauplatz des Entscheidungsrennens ist ausgerechnet Abu Dhabi, wo Max Verstappens Ära als Dominator der letzten Jahre startete. 2021 schaffte er in der allerletzten Runde des damaligen GP das entscheidende Überholmanöver und riss damit den Titel aus Lewis Hamiltons Händen.

Mehr F1
Tippe dich durch heisses Saisonfinale im Formel-1-Rechner
Wer wird Weltmeister?
Tippe dich durch heisses Saisonfinale im Formel-1-Rechner
Verstappen verhöhnt McLaren-Team
Psycho-Krieg in der Formel 1
Verstappen verhöhnt McLaren-Team
Die neue Fan-Generation der Formel 1 ist jung und weiblich
Mit Video
Public Viewing in Zürich
Die neue Fan-Generation der Formel 1 ist jung und weiblich
Sauber braucht fünf Punkte – Tsunoda gefeuert
Mit Video
Heisses WM-Finale in Abu Dhabi
Formel-1-Fahrer muss nach fünf erfolglosen Jahren gehen

Wiederholt er dieses Kunststück 2025? Damit Norris seinen ersten Titel holt, reicht ihm ein dritter Platz – egal, wie seine beiden Konkurrenten abschneiden. In allen anderen Fällen kommts darauf an, wer wo landet. Verstappen und Piastri sind hingegen auf Patzer der jeweils anderen beiden Titelkandidaten angewiesen. Wer am Ende das Rennen macht, gibts am Sonntag ab 14 Uhr live auf Blick.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen