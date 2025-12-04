Die Formel 1 reist nach Abu Dhabi, wo im alles entscheidenden letzten Rennen der Saison gleich drei Fahrer vom WM-Titel träumen. Norris geht als Leader in die Wüste, doch das Momentum ist klar aufseiten von Verstappen. Und auch Piastri ist noch nicht geschlagen.

Das Rennprogramm zum GP von Abu Dhabi 2025

Datum Kategorie Startzeit Freitag, 5. Dezember 1. freies Training 10.30 Uhr Freitag, 5. Dezember 2. freies Training 14 Uhr Samstag, 6. Dezember 3. freies Training 11.30 Uhr Samstag, 6. Dezember Qualifying 15 Uhr Sonntag, 7. Dezember Rennen 14 Uhr

«It all comes down to this!». Die Formel 1 siedelt zum Saisonabschluss nach Abu Dhabi um und fiebert dem alles entscheidenden Rennen aufgeregt entgegen. Wohl nur die grössten Red-Bull-Fans hätten während der Sommerpause noch darauf gewettet, dass der Fahrertitel vor dem letzten GP nicht längst in den Händen von McLaren ist.

Und doch ist genau dieser Fall eingetreten. Einem Mix aus starken Verstappen-Rennen und gleich mehreren McLaren-Fehlern sei Dank, bietet die Formel 1 vor dem Finale im Nahen Osten unfassbare Spannung: Norris führt mit 408 Punkten, Verstappen (396) und Piastri (392) könnten sich aber noch an ihm vorbeischieben.

Rast Norris aufs Podest, ist er in jedem Fall Weltmeister

Schauplatz des Entscheidungsrennens ist ausgerechnet Abu Dhabi, wo Max Verstappens Ära als Dominator der letzten Jahre startete. 2021 schaffte er in der allerletzten Runde des damaligen GP das entscheidende Überholmanöver und riss damit den Titel aus Lewis Hamiltons Händen.

Wiederholt er dieses Kunststück 2025? Damit Norris seinen ersten Titel holt, reicht ihm ein dritter Platz – egal, wie seine beiden Konkurrenten abschneiden. In allen anderen Fällen kommts darauf an, wer wo landet. Verstappen und Piastri sind hingegen auf Patzer der jeweils anderen beiden Titelkandidaten angewiesen. Wer am Ende das Rennen macht, gibts am Sonntag ab 14 Uhr live auf Blick.