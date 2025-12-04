Tipp dich durch heisses Saisonfinale im Formel-1-Rechner

Erstmals seit 2010 können beim letzten GP des Jahres (7. Dezember in Abu Dhabi) noch drei Fahrer Formel-1-Weltmeister werden. Welche Konstellationen Norris, Verstappen und Piastri jeweils benötigen, kannst du hier nachrechnen.

Wer holt wie den Titel? Selten war das Formel-1-Finale so spannend. Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri haben allesamt noch Chancen auf den Titel.

Versuch die verschiedenen Konstellationen in unserem Rechner und tippe dich schonmal durch den Krimi. Weiter unten findest du die verschiedenen Konstellationen.

Lando Norris (408 Punkte) ist zum ersten Mal F1-Weltmeister, wenn ...

... er in Abu Dhabi gewinnt.

... er in Abu Dhabi Zweiter wird.

... er in Abu Dhabi Dritter wird.

... er in Abu Dhabi Vierter wird und Verstappen nicht gewinnt.

... er in Abu Dhabi Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt.

... er in Abu Dhabi Sechster wird und weder Verstappen noch Piastri gewinnt.

... er in Abu Dhabi Siebter wird und weder Verstappen noch Piastri gewinnt.

... er in Abu Dhabi Achter, Verstappen maximal Dritter wird und Piastri nicht gewinnt.

... er in Abu Dhabi Neunter, Verstappen maximal Vierter wird und Piastri nicht gewinnt.

... er in Abu Dhabi Zehnter, Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird.

... er in Abu Dhabi punktelos bleibt, Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird.

Max Verstappen (396 Punkte) ist zum fünften Mal in Serie F1-Weltmeister, wenn ...

... er in Abu Dhabi gewinnt und Norris maximal Vierter wird.

... er in Abu Dhabi Zweiter, Norris maximal Achter wird und Piastri nicht gewinnt.

... er in Abu Dhabi Dritter, Norris maximal Neunter wird und Piastri nicht gewinnt.

Oscar Piastri (392 Punkte) ist zum ersten Mal F1-Weltmeister, wenn ...

... er in Abu Dhabi gewinnt und Norris maximal Sechster wird.

... er in Abu Dhabi Zweiter, Norris maximal Zehnter und Verstappen maximal Vierter wird.

Hinweis: Bei Punktgleichheit wird die Rangliste anhand Anzahl der jeweiligen GP-Saisonklassierungen erstellt. Vor dem entscheidenden Abu-Dhabi-Rennen weisen Norris, Verstappen und Piastri je sieben Siege auf. Allerdings hat Norris (8) bezüglich der zweiten Plätze einen Vorteil gegenüber Verstappen (5) und Piastri (4).