Das Rennprogramm zum GP von Katar 2025
|Datum
|Kategorie
|Startzeit
|Freitag, 28. November
|1. freies Training
|14.30 Uhr
|Freitag, 28. November
|Sprint Qualifying
|18.30 Uhr
|Samstag, 29. November
|Sprintrennen
|15 Uhr
|Samstag, 29. November
|Qualifying
|19 Uhr
|Sonntag, 30. November
|Rennen
|17 Uhr
Als wäre die Saison seit der Sommerpause nicht schon genug packend, unterlief McLaren letzten Sonntag in Las Vegas einen Fauxpas, der das Spannungsniveau nochmals ordentlich anhob. Wegen zu starker Abnutzung der Unterböden an beiden Autos wurden Norris und Piastri disqualifiziert, wodurch GP-Sieger Verstappen in der Rangliste zum Australier aufschloss und nun bloss 24 Punkte hinter Leader Norris liegt.
So die Ausgangslage für den zweitletzten WM-Lauf in Katar, wo am Samstag auch im Sprint um Punkte gefahren wird. Je nach Abschneiden im Kurzrennen kann sich Norris am Sonntag zum Weltmeister krönen. Dafür muss er im Sprint mindestens Siebter werden und gleichzeitig den GP gewinnen. Andernfalls dürfen Piastri und Verstappen weiterträumen.
Während der Australier erst noch beweisen muss, dass er jede noch so kleine Chance nutzen kann, bestehen beim Holländer seit 2021 keinerlei Zweifel mehr. Im wohl packendsten Schlussrennen der jüngeren F1-Geschichte schob er sich in Abu Dhabi auf der allerletzten Runde noch an Hamilton vorbei, beendete das Rennen auf dem 1. Rang und sicherte sich dadurch seinen ersten WM-Titel.