In der Wüste Katars ereignet sich dieses Wochenende womöglich Historisches: Norris könnte zum ersten Mal F1-Weltmeister werden und hat dafür mit Sprint und GP gleich zwei Chancen auf Punkte. Für beste Abendunterhaltung ist also gesorgt.

Das Programm zum F1-Sprintwochenende in Katar mit allen Startzeiten

Das Programm zum F1-Sprintwochenende in Katar mit allen Startzeiten

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Katar 2025

Datum Kategorie Startzeit Freitag, 28. November 1. freies Training 14.30 Uhr Freitag, 28. November Sprint Qualifying 18.30 Uhr Samstag, 29. November Sprintrennen 15 Uhr Samstag, 29. November Qualifying 19 Uhr Sonntag, 30. November Rennen 17 Uhr

Als wäre die Saison seit der Sommerpause nicht schon genug packend, unterlief McLaren letzten Sonntag in Las Vegas einen Fauxpas, der das Spannungsniveau nochmals ordentlich anhob. Wegen zu starker Abnutzung der Unterböden an beiden Autos wurden Norris und Piastri disqualifiziert, wodurch GP-Sieger Verstappen in der Rangliste zum Australier aufschloss und nun bloss 24 Punkte hinter Leader Norris liegt.

So die Ausgangslage für den zweitletzten WM-Lauf in Katar, wo am Samstag auch im Sprint um Punkte gefahren wird. Je nach Abschneiden im Kurzrennen kann sich Norris am Sonntag zum Weltmeister krönen. Dafür muss er im Sprint mindestens Siebter werden und gleichzeitig den GP gewinnen. Andernfalls dürfen Piastri und Verstappen weiterträumen.

Während der Australier erst noch beweisen muss, dass er jede noch so kleine Chance nutzen kann, bestehen beim Holländer seit 2021 keinerlei Zweifel mehr. Im wohl packendsten Schlussrennen der jüngeren F1-Geschichte schob er sich in Abu Dhabi auf der allerletzten Runde noch an Hamilton vorbei, beendete das Rennen auf dem 1. Rang und sicherte sich dadurch seinen ersten WM-Titel.

0:25 Mega-Krimi um WM-Titel: Hier überholt Verstappen Hamilton auf der letzten Runde