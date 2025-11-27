DE
Foto: Blick Visuals

Entscheidung im Emirat?
Das Programm zum F1-Sprintwochenende in Katar mit allen Startzeiten

In der Wüste Katars ereignet sich dieses Wochenende womöglich Historisches: Norris könnte zum ersten Mal F1-Weltmeister werden und hat dafür mit Sprint und GP gleich zwei Chancen auf Punkte. Für beste Abendunterhaltung ist also gesorgt.
Publiziert: 15:32 Uhr
|
Aktualisiert: 15:35 Uhr
Kommentieren
Alexander Hornstein

Das Rennprogramm zum GP von Katar 2025

DatumKategorieStartzeit
Freitag, 28. November1. freies Training14.30 Uhr
Freitag, 28. NovemberSprint Qualifying18.30 Uhr
Samstag, 29. NovemberSprintrennen15 Uhr
Samstag, 29. NovemberQualifying19 Uhr
Sonntag, 30. NovemberRennen17 Uhr

Als wäre die Saison seit der Sommerpause nicht schon genug packend, unterlief McLaren letzten Sonntag in Las Vegas einen Fauxpas, der das Spannungsniveau nochmals ordentlich anhob. Wegen zu starker Abnutzung der Unterböden an beiden Autos wurden Norris und Piastri disqualifiziert, wodurch GP-Sieger Verstappen in der Rangliste zum Australier aufschloss und nun bloss 24 Punkte hinter Leader Norris liegt.

So die Ausgangslage für den zweitletzten WM-Lauf in Katar, wo am Samstag auch im Sprint um Punkte gefahren wird. Je nach Abschneiden im Kurzrennen kann sich Norris am Sonntag zum Weltmeister krönen. Dafür muss er im Sprint mindestens Siebter werden und gleichzeitig den GP gewinnen. Andernfalls dürfen Piastri und Verstappen weiterträumen.

Während der Australier erst noch beweisen muss, dass er jede noch so kleine Chance nutzen kann, bestehen beim Holländer seit 2021 keinerlei Zweifel mehr. Im wohl packendsten Schlussrennen der jüngeren F1-Geschichte schob er sich in Abu Dhabi auf der allerletzten Runde noch an Hamilton vorbei, beendete das Rennen auf dem 1. Rang und sicherte sich dadurch seinen ersten WM-Titel.

Hier überholt Verstappen Hamilton auf der letzten Runde
0:25
Mega-Krimi um WM-Titel:Hier überholt Verstappen Hamilton auf der letzten Runde
