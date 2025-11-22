DE
LIVE
Lap 32/50
GP von Las Vegas
Las Vegas
Las Vegas
1.
Max Verstappen
Max Verstappen52:53.256Red Bull Racing
2.
George Russell
George Russell+3.298Mercedes
3.
Lando Norris
Lando Norris+4.430McLaren
GP Las Vegas live im Ticker
Spitzengruppe war an der Box: Verstappen souveräner Leader

vor 2 Minuten

32. Runde: Der Blick an die Spitze

An der Spitze des Rennen hat Max Verstappen seinen Vorsprung auf Russell auf etwas über drei Sekunden vergrössert. Auf Platz drei rückt Lando Norris mit schnellen Runden an den Mercedes-Piloten heran. 1,4 Sekunden fehlen ihm noch.

vor 3 Minuten

31. Runde: Boxenstopp von Nico Hülkenberg

Bei Sauber reagiert man auf den Stopp von Hamilton und holt Hülkenberg rein. Er kommt souverän vor Hamilton wieder raus, der irgendwo auf seiner Runde einen gröberen Fehler gemacht zu haben scheint.

vor 4 Minuten

31. Runde: Neue beste Runde von Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg setzt eine neue Rundenbestzeit...

vor 5 Minuten

30. Runde: Boxenstopp von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton kommt als vorletzter Fahrer zu seinem Boxenstopp. Er tauscht den Hard gegen den Medium ein. Auf Platz zehn geht es für ihn wieder raus. Wie reagiert Sauber darauf?

vor 11 Minuten

27. Runde: Hülkenberg muss noch stoppen

Nico Hülkenberg gehört weiterhin zu denen, die noch zum Stopp kommen müssen. Dadurch liegt er für den Augenblick auf der vierten Position.

vor 11 Minuten

26. Runde: Boxenstopp von Max Verstappen

Nun geht es auch für Max Verstappen zu seinem ersten Boxenstopp. Optimal geht der Stopp nicht zusammen, er bleibt aber vor George Russell und in Führung.

vor 12 Minuten

25. Runde: Boxenstopp von Charles Leclerc

Charles Leclerc kommt an die Box. Wo geht es wieder raus? Piastri schnappt er nicht, er kommt knapp vor Sainz wieder raus und ist Neunter.

vor 15 Minuten

24. Runde: Fünf Fahrer müssen noch stoppen

Sechs Fahrer waren noch nicht bei ihrem ersten Boxenstopp. Neben dem Führenden Max Verstappen müssen auch Charles Leclerc, Nico Hülkenberg sowie Lewis Hamilton, Esteban Ocon und Franco Colapinto noch stoppen.

vor 17 Minuten

23. Runde: Boxenstopp von Lando Norris

Lando Norris wird jetzt auch zu seinem Boxenstopp geholt. Der Box ist okay, Russell aber bleibt vor ihm. Norris ist Vierter. Auch Sainz war bei seinem Stopp. Er wird von Piastri beim Rausfahren überholt und ist Zehnter.

vor 17 Minuten

22. Runde: Boxenstopp von Oscar Piastri

Oscar Piastri ist der nächste Fahrer, der zu seinem Boxenstopp geholt wird. Er erhält ebenfalls die harten Reifen und kommt vor Hadjar auf Platz zehn wieder raus.

