Spitzengruppe war an der Box: Verstappen souveräner Leader

An der Spitze des Rennen hat Max Verstappen seinen Vorsprung auf Russell auf etwas über drei Sekunden vergrössert. Auf Platz drei rückt Lando Norris mit schnellen Runden an den Mercedes-Piloten heran. 1,4 Sekunden fehlen ihm noch.
Bei Sauber reagiert man auf den Stopp von Hamilton und holt Hülkenberg rein. Er kommt souverän vor Hamilton wieder raus, der irgendwo auf seiner Runde einen gröberen Fehler gemacht zu haben scheint.
Nico Hülkenberg setzt eine neue Rundenbestzeit...
Lewis Hamilton kommt als vorletzter Fahrer zu seinem Boxenstopp. Er tauscht den Hard gegen den Medium ein. Auf Platz zehn geht es für ihn wieder raus. Wie reagiert Sauber darauf?
Nico Hülkenberg gehört weiterhin zu denen, die noch zum Stopp kommen müssen. Dadurch liegt er für den Augenblick auf der vierten Position.
Nun geht es auch für Max Verstappen zu seinem ersten Boxenstopp. Optimal geht der Stopp nicht zusammen, er bleibt aber vor George Russell und in Führung.
Charles Leclerc kommt an die Box. Wo geht es wieder raus? Piastri schnappt er nicht, er kommt knapp vor Sainz wieder raus und ist Neunter.
Sechs Fahrer waren noch nicht bei ihrem ersten Boxenstopp. Neben dem Führenden Max Verstappen müssen auch Charles Leclerc, Nico Hülkenberg sowie Lewis Hamilton, Esteban Ocon und Franco Colapinto noch stoppen.
Lando Norris wird jetzt auch zu seinem Boxenstopp geholt. Der Box ist okay, Russell aber bleibt vor ihm. Norris ist Vierter. Auch Sainz war bei seinem Stopp. Er wird von Piastri beim Rausfahren überholt und ist Zehnter.
Oscar Piastri ist der nächste Fahrer, der zu seinem Boxenstopp geholt wird. Er erhält ebenfalls die harten Reifen und kommt vor Hadjar auf Platz zehn wieder raus.