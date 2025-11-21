DE
LIVE
Qualifying 1/3
GP von Las Vegas
Las Vegas
Las Vegas
1.
Lance Stroll
Lance Stroll1:54.416Aston Martin
2.
Max Verstappen
Max Verstappen+0.048Red Bull Racing
3.
Oscar Piastri
Oscar Piastri+0.128McLaren
Las-Vegas-Qualifying im Ticker
Schwierigste Bedingungen – Strecke wird schneller

vor 2 Minuten

17. Minute: Die letzten zwei Minuten

Aktuell wären Stroll, Bortoleto, Colapinto, Hamilton und Tsunoda ausgeschieden. Auf der anderen Seite der Zeitentabelle werden die Zeiten weiter schneller.

vor 3 Minuten

15. Minute: Probleme für Sainz?

Der Spanier hat auf einer schnellen Runde wohl die Strecke verlassen und kam gefährlich zurück auf die Fahrbahn. Das wird die Rennleitung nach der Session untersuchen.

vor 3 Minuten

14. Minute: Neue beste Runde von Carlos Sainz

Carlos Sainz setzt eine neue Rundenbestzeit mit seiner 1:55,659. Dahinter folgt Norris mit 0,418 Sekunden Rückstand. Piastri findet sich auf Platz sechs, während Verstappen nur auf 13 zu finden ist.

vor 5 Minuten

13. Minute: Der Verkehr nimmt zu

Wie so oft wird auch der Verkehr auf der Strecke zum Ende des Abschnitts zunehmen. Der Regen wird diese Situation heute nicht entschleunigen. Derzeit kann Norris auf P3 springen mit einer 1:57,642.

vor 7 Minuten

11. Minute: Viel Zeit ist nicht mehr

Mehr als die Hälfte der Zeit in diesem Q1 ist bereits abgelaufen und viele Fahrer kämpfen noch ordentlich mit den Bedinungen. Norris, Piastri und Verstappen kämpfen derzeit noch ums Weiterkommen und finden sich weit hinten im Tableu.

vor 9 Minuten

9. Minute: Zahlreiche Fahrer neben der Strecke

Bereits über zehn Meldungen wurden von der Rennleitung versendet über Fahrer welche die Strecke verlassen haben. Weiterhin konnten alle aber ohne Schäden wieder auf die Strecke zurückkehren.

vor 10 Minuten

8. Minute: Die Zeiten werden schneller

Nach und nach purzeln die Zeiten etwas. Lance Stroll kann mit 2:00.067 die neue beste Zeit vorlegen. Bislang konnten aber auch nur 12 Fahrer eine schnellste Runde überhaupt rausfahren.

vor 12 Minuten

7. Minute: Alle mit den Regenreifen

Mittlerweile sind sämtliche Fahrer mit den Regenreifen auf der Asphaltbahn. Die Intermediates sind bei diesen Bedingungen nicht mehr möglich.

vor 13 Minuten

5. Minute: Neue beste Runde von Fernando Alonso

Fernando Alonso fährt die erste schnellste Runde mit 2:03,249. Das restliche Feld ist noch deutlich hinter dem Spanier und muss sich erstmal mit der sehr nassen Strecke anfreunden.

vor 14 Minuten

4. Minute: Gelegentliche Gelbe Flaggen

Hier und da blinken die Gelben Flaggen auf. Immer wieder nimmt ein Fahrer einen Notausgang. Einen Einschlag gab es bislang glücklicherweise noch keinen.

