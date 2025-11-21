Schwierigste Bedingungen – Strecke wird schneller

Aktuell wären Stroll, Bortoleto, Colapinto, Hamilton und Tsunoda ausgeschieden. Auf der anderen Seite der Zeitentabelle werden die Zeiten weiter schneller.
Der Spanier hat auf einer schnellen Runde wohl die Strecke verlassen und kam gefährlich zurück auf die Fahrbahn. Das wird die Rennleitung nach der Session untersuchen.
Carlos Sainz setzt eine neue Rundenbestzeit mit seiner 1:55,659. Dahinter folgt Norris mit 0,418 Sekunden Rückstand. Piastri findet sich auf Platz sechs, während Verstappen nur auf 13 zu finden ist.
Wie so oft wird auch der Verkehr auf der Strecke zum Ende des Abschnitts zunehmen. Der Regen wird diese Situation heute nicht entschleunigen. Derzeit kann Norris auf P3 springen mit einer 1:57,642.
Mehr als die Hälfte der Zeit in diesem Q1 ist bereits abgelaufen und viele Fahrer kämpfen noch ordentlich mit den Bedinungen. Norris, Piastri und Verstappen kämpfen derzeit noch ums Weiterkommen und finden sich weit hinten im Tableu.
Bereits über zehn Meldungen wurden von der Rennleitung versendet über Fahrer welche die Strecke verlassen haben. Weiterhin konnten alle aber ohne Schäden wieder auf die Strecke zurückkehren.
Nach und nach purzeln die Zeiten etwas. Lance Stroll kann mit 2:00.067 die neue beste Zeit vorlegen. Bislang konnten aber auch nur 12 Fahrer eine schnellste Runde überhaupt rausfahren.
Mittlerweile sind sämtliche Fahrer mit den Regenreifen auf der Asphaltbahn. Die Intermediates sind bei diesen Bedingungen nicht mehr möglich.
Fernando Alonso fährt die erste schnellste Runde mit 2:03,249. Das restliche Feld ist noch deutlich hinter dem Spanier und muss sich erstmal mit der sehr nassen Strecke anfreunden.
Hier und da blinken die Gelben Flaggen auf. Immer wieder nimmt ein Fahrer einen Notausgang. Einen Einschlag gab es bislang glücklicherweise noch keinen.