DE
FR
Abonnieren

Krönt sich Kimi zum Rekordchampion?
Der Zeitplan zum F1-GP von Austin mit allen Startzeiten

Der Circuit of the Americas gerät wieder in den Fokus der Formel 1. Antonellis letzter Sieg liegt nun bereits vier Runden zurück. Nervös werden dürfte er angesichts seines Vorsprungs dennoch kaum – Verstappen hin oder her.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/4
Kimi Antonelli steht kurz vor dem Gewinn der WM 2026.
Foto: AP Photo/Vincent Thian

Darum gehts

  • Antonelli steht kurz vor dem Gewinn der WM
  • Verstappen zeigte sich zuletzt in starker Form
  • Italien wartet seit 73 Jahren auf einen Weltmeister
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Auf dem Madring Mitte September feierte Kimi Antonelli seinen achten Saisonsieg. Seither steht jedoch nicht der designierte Weltmeister, sondern der wiedererstarkte Max Verstappen im Scheinwerferlicht. Nach drei Podestplätzen in Monza, Madrid und Baku zeigte er der Konkurrenz zuletzt in Kuala Lumpur und Singapur den Meister und holte die GP-Siege Nummer 72 und 73. Und dennoch: In Austin richten sich alle Augen auf den jungen Italiener.

DatumEventStartzeit
Freitag, 23. Oktober1. freies Training19.30 Uhr
Freitag, 23. Oktober2. freies Training23 Uhr
Samstag, 24. Oktober3. freies Training19.30 Uhr
Samstag, 24. OktoberQualifying23 Uhr
Sonntag, 25. OktoberGP21 Uhr

Setzt sich King Kimi am Sonntag den goldenen Cowboyhut auf?

Der Grund dafür ist simpel. Weil er über weite Strecken die F1 dominierte, steht er kurz vor seinem Premieren-Weltmeistertitel. Bereits am Sonntag könnte er den Sack zumachen – mit gerade einmal 20 Jahren. Antonelli würde Sebastian Vettel (beim Titel 2010 23 Jahre) als jüngsten Weltmeister aller Zeiten ablösen und in seinem Heimatland eine schier unendlich lange Durststrecke beenden.

Mehr zum Thema
2026 Formula 1 Bahrain Grand Prix Qualifying Day Oct 3rd
Sie wurde millionenfach gestellt
Die älteste Frage der Formel 1 teilt die Fanlager
Christian Horner erhält von Red Bull eine gigantische Abfindung.
Comeback-Traum nach Rauswurf
Horner: «Ich will nur Macht und Siege!»
26_F11_AFP_C2KH4UY.jpg
F1 inside
Antonelli gegen Verstappen
Die Formel 1 ist auf dem Weg zum neuen Königsduell
VO F1 in Ruanda Still.png
1:04
Noch ist nichts zu sehen
Hier soll in wenigen Jahren ein F1-Rennen stattfinden

Sage und schreibe 73 Jahre ist es her, seit Italien zuletzt über einen Fahrertitel jubelte. Kimi wird diesem Leid schon bald ein Ende bereiten und könnte sich passend zur neusten Attraktion an der Rennstrecke, dem mit 23 Meter Höhe grössten Cowboyhut der Welt, den goldenen Kopfschmuck aufsetzen. Obs bereits am Sonntagabend so weit ist, zeigt sich ab 21 Uhr. Das Rennen gibts live auf Blick.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen