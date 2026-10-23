Der Circuit of the Americas gerät wieder in den Fokus der Formel 1. Antonellis letzter Sieg liegt nun bereits vier Runden zurück. Nervös werden dürfte er angesichts seines Vorsprungs dennoch kaum – Verstappen hin oder her.

Der Zeitplan zum F1-GP von Austin mit allen Startzeiten

Der Zeitplan zum F1-GP von Austin mit allen Startzeiten

Darum gehts Antonelli steht kurz vor dem Gewinn der WM

Verstappen zeigte sich zuletzt in starker Form

Italien wartet seit 73 Jahren auf einen Weltmeister

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auf dem Madring Mitte September feierte Kimi Antonelli seinen achten Saisonsieg. Seither steht jedoch nicht der designierte Weltmeister, sondern der wiedererstarkte Max Verstappen im Scheinwerferlicht. Nach drei Podestplätzen in Monza, Madrid und Baku zeigte er der Konkurrenz zuletzt in Kuala Lumpur und Singapur den Meister und holte die GP-Siege Nummer 72 und 73. Und dennoch: In Austin richten sich alle Augen auf den jungen Italiener.

Datum Event Startzeit Freitag, 23. Oktober 1. freies Training 19.30 Uhr Freitag, 23. Oktober 2. freies Training 23 Uhr Samstag, 24. Oktober 3. freies Training 19.30 Uhr Samstag, 24. Oktober Qualifying 23 Uhr Sonntag, 25. Oktober GP 21 Uhr

Setzt sich King Kimi am Sonntag den goldenen Cowboyhut auf?

Der Grund dafür ist simpel. Weil er über weite Strecken die F1 dominierte, steht er kurz vor seinem Premieren-Weltmeistertitel. Bereits am Sonntag könnte er den Sack zumachen – mit gerade einmal 20 Jahren. Antonelli würde Sebastian Vettel (beim Titel 2010 23 Jahre) als jüngsten Weltmeister aller Zeiten ablösen und in seinem Heimatland eine schier unendlich lange Durststrecke beenden.

Sage und schreibe 73 Jahre ist es her, seit Italien zuletzt über einen Fahrertitel jubelte. Kimi wird diesem Leid schon bald ein Ende bereiten und könnte sich passend zur neusten Attraktion an der Rennstrecke, dem mit 23 Meter Höhe grössten Cowboyhut der Welt, den goldenen Kopfschmuck aufsetzen. Obs bereits am Sonntagabend so weit ist, zeigt sich ab 21 Uhr. Das Rennen gibts live auf Blick.