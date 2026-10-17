Die Formel 1 ist auf dem Weg zum neuen Königsduell

Wie viele Rennen werden in diesem Jahr tatsächlich noch ausgetragen, was bringt 2027 und wer muss um sein Cockpit zittern? Willkommen zum Formel 1 Inside von Blick-Reporterlegende Roger Benoit.

Roger Benoit Formel-1-Experte

73 Jahre italienisches Warten auf die Krönung

Die Formel 1 tut sich für einmal sehr schwer mit einer Entscheidung: Zwingt der Konflikt im Nahen Osten die Geldmaschine zum Finale am 6. Dezember in Imola – oder boxt man gegen jede Vernunft die Rennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) durch? Sechs oder nur noch fünf Rennen – das ist die Frage. Für den klaren WM-Leader Kimi Antonelli (20) macht das keinen grossen Unterschied mehr. Er wird der 36. Champion, der erste italienische nach Alberto Ascari (1952 und 1953 auf Ferrari). Ja, Italien musste 73 Jahre auf den Titel warten. Von den bisherigen 35 Weltmeistern sind 14 tot. Der älteste noch lebende Formel-1-König ist 87 Jahre alt: Jackie Stewart.

Alle Formel-1-Weltmeister Giuseppe Farina († It)

Juan-Manuel Fangio († Arg)

Alberto Ascari († It)

Mike Hawthorn († Gb)

Jack Brabham († Aus)

Phil Hill († USA)

Graham Hill († Gb)

Jim Clark († Gb)

John Surtees († Gb)

Dennis Hulme († Neus)

Jackie Stewart (Gb)

Jochen Rindt († Ö)

Emerson Fittipaldi (Br)

Niki Lauda († Ö)

James Hunt († Gb)

Mario Andretti (USA)

Jody Scheckter (SA)

Alan Jones (Aus)

Nelson Piquet (Br)

Keke Rosberg (Fi)

Alain Prost (Fr)

Ayrton Senna († Br)

Nigel Mansell (Gb)

M. Schumacher (De)

Damon Hill (Gb)

Jaques Villeneuve (Ka)

Mika Häkkinen (Fi)

Fernando Alonso (Sp)

Kimi Räikkönen (Fi)

Lewis Hamilton (Gb)

Jenson Button (Gb)

Sebastian Vettel (De)

Nico Rosberg (De)

Max Verstappen (Ho)

Lando Norris (Gb)

Kimi Antonelli (It) ? Giuseppe Farina († It)

Juan-Manuel Fangio († Arg)

Alberto Ascari († It)

Mike Hawthorn († Gb)

Jack Brabham († Aus)

Phil Hill († USA)

Graham Hill († Gb)

Jim Clark († Gb)

John Surtees († Gb)

Dennis Hulme († Neus)

Jackie Stewart (Gb)

Jochen Rindt († Ö)

Emerson Fittipaldi (Br)

Niki Lauda († Ö)

James Hunt († Gb)

Mario Andretti (USA)

Jody Scheckter (SA)

Alan Jones (Aus)

Nelson Piquet (Br)

Keke Rosberg (Fi)

Alain Prost (Fr)

Ayrton Senna († Br)

Nigel Mansell (Gb)

M. Schumacher (De)

Damon Hill (Gb)

Jaques Villeneuve (Ka)

Mika Häkkinen (Fi)

Fernando Alonso (Sp)

Kimi Räikkönen (Fi)

Lewis Hamilton (Gb)

Jenson Button (Gb)

Sebastian Vettel (De)

Nico Rosberg (De)

Max Verstappen (Ho)

Lando Norris (Gb)

Kimi Antonelli (It) ? Mehr

Zwei Favoriten 2027 – und viele Aussenseiter

Wer kann Antonelli noch gefährlich werden? Keiner. Nehmen wir das Beispiel Max Verstappen (29). Der WM-Vierte ist in der Form seines Lebens und kann die nächsten vier Rennen in Austin, Mexiko, Brasilien und Las Vegas gewinnen. Fällt Antonelli viermal aus, liegt er vor Katar und Abu Dhabi oder eben Imola immer noch mit 19 Punkten vorne! Teamkollege Russell (102 Zähler zurück) und Ferrari-Star Hamilton (11 Punkte hinten) traut man wahrlich keine Seriensiege mehr zu. Sie müssen ihre vielleicht zu hoch gesteckten Ziele auf 2027 verschieben.

Doch die Formel 1 ist auf dem Weg zum neuen Königsduell: Antonelli gegen Verstappen. Mit vielen Aussenseitern. Dazu gehört auch das kaum noch harmonierende Weltmeister-Team von McLaren-Mercedes mit Lando Norris und Oscar Piastri. In Singapur krönten die beiden eine weitere Enttäuschung mit einem internen Crash in der letzten Sprint-Runde! Ausgelöst vom frustrierten Weltmeister aus England. Wie bei Ferrari vermisst man während der ganzen Saison die nötige Einheit zum grossen Erfolg. Da sind leider meist nur Selbstdarsteller unterwegs.

Die nächste Generation steht schon bereit

Bei Ferrari verteilt man den eigenen Nachwuchs wie von Blick angekündigt: Formel-2-Leader Rafael Camara (21) ersetzt Ocon bei Haas-Ferrari – und der Schwede Dino Beganovic (22), Fünfter der Formel-2-Serie, wird neben Giovinazzi Test- und Ersatzpilot im roten GP-Zirkus. Weiter schwer tut sich die Red-Bull-Familie, die jetzt den A-Team-Chef Laurent Mekies (49) bis 2031 bestätigte, mit der Fahrerfrage im B-Team. Will man tatsächlich den WM-Neunten Lawson mit 75 WM-Punkten durch das Supertalent Nikola Tsolov (19, Bul) ersetzen? In der Formel 1 ist alles möglich. Bei Schlusslicht Cadillac-Ferrari herrscht seit 17 Rennen tote Hose. Pérez ist gesetzt, Bottas zittert wegen Ocon um seinen Ruhesitz.