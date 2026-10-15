Haas verpflichtet Formel-2-Leader

Nun ist es fix: Rafael Camara startet in der kommenden Saison für Haas in der Formel 1. Damit geht der Brasilianer den gleichen Weg wie sein neuer Teamkollege.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Transfer-Coup bei Haas: Wie von Blick angekündigt und vom US-Rennstall, der sich mit Audi derzeit ein Duell um Rang sieben in der Konstrukteurswertung liefert, nun offiziell bestätigt, sichert er sich für die kommende Saison die Dienste von Rafael Camara. Der 21-jährige Brasilianer ist seit 2021 Teil der Ferrari-Akademie und gilt als eine der grössten Nachwuchshoffnungen im Motorsport.

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Sein Können stellt er aktuell in der Formel 2 unter Beweis: Auf zweithöchster Stufe kämpft Camara um den Titel – zwei Rennen vor Schluss liegt er mit sieben Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz an der Spitze des Klassements. Im letzten Jahr hat er sich bereits zum Formel-3-Meister gekürt.

Bei Haas tritt er die Nachfolge des Franzosen Esteban Ocon (30) an, dessen Vertrag nach zwei Jahren im Team nicht mehr verlängert wird – und trifft auf einen seiner Vorgänger: Auch sein neuer Teamkollege Oliver Bearman (21) hat 2024 aus der Ferrari-Akademie den Sprung zu Haas geschafft.