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Formel 1
F1: Hier im Nirgendwo soll bald ein Spektakel-GP stattfinden
Noch ist nichts zu sehen
Hier soll in wenigen Jahren ein F1-Rennen stattfinden
In den frühen 2030er-Jahren soll in Ruanda der GP von Afrika stattfinden. Doch aktuell ist von dieser Spektakel-Strecke noch nichts zu sehen.
Publiziert: vor 1 Minute
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