DE
FR
Abonnieren
Lando Norris und seine wilde Titelfeier
0:50
Videos zeigen After-Party:Lando Norris und seine wilde Titelfeier

«Dieses blöde Grinsen?»
Genervter Verstappen teilt in Abu Dhabi aus

Max Verstappen gewinnt in Abu Dhabi, doch der WM-Titel geht knapp an Lando Norris. Besonders schmerzlich: der Punktverlust in Barcelona. Bei der Pressekonferenz giftet der Holländer einen Journalisten an: «Gibst du mir dieses blöde Grinsen?»
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/5
Max Verstappen zeigte sich von der Frage eines britischen Journalisten sichtlich genervt.
Foto: IMAGO/PsnewZ

Darum gehts

  • Verstappen gewinnt Saisonfinale, Norris holt WM-Titel mit zwei Punkten Vorsprung
  • Barcelona-Manöver kostet Verstappen neun Punkte und möglicherweise den Titel
  • Verstappen holt 104-Punkte-Rückstand auf, verpasst WM knapp als Vizeweltmeister
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Max Verstappen (28) hat das Saisonfinale in Abu Dhabi (Vae) gewonnen, der WM-Titel ging trotzdem knapp an Lando Norris (26). Nur zwei Punkte trennten den Red-Bull-Star vom Triumph. Liegen geblieben sind diese bei einem besonders Moment, dem GP von Barcelona (Sp). Nach dem Rennen nun in Abu Dhabi schlug der Puls bei Verstappen an der Pressekonferenz in die Höhe, als ein Journalist das umstrittene Manöver aus Spanien zur Sprache brachte.

Barcelona wird zur schmerzhaften Erinnerung

Zur Erinnerung: Beim Spanien-GP hatte Verstappen seinen Frust an George Russell (27) ausgelassen. Beim Zurückgeben einer Position rempelte er den Mercedes-Piloten leicht an, die darauffolgende Strafe kostete ihn neun WM-Punkte. Mit diesen hätte es in Abu Dhabi für den Titel gereicht. «Hast du all die anderen Dinge vergessen, die in meiner Saison passiert sind? Natürlich kommt jetzt Barcelona. Jaja ...», konterte Verstappen genervt. Dann legte er nach: «Gibst du mir jetzt dieses blöde Grinsen?»

Trotz der aufgeladenen Stimmung versuchte der viermalige Weltmeister die Frage später sachlich zu beantworten: «Ich weiss nicht. Es ist eben Teil des Rennens. Man lernt daraus.» Gleichzeitig betonte er, dass die Saison weit mehr Wendepunkte hatte als nur das eine Manöver. «Die WM geht über 24 Rennen. Ich habe auch viele Weihnachtsgeschenke bekommen, frühe Weihnachtsgeschenke, in der zweiten Saisonhälfte. Darüber könnte man genauso fragen.»

Mehr Formel 1
Trotz geerbter WM-Punkte – Sauber muss als Vorletzter gehen
«Können stolz Ade sagen»
Hinwiler gehen mit geerbten Punkten – so reagiert Peter Sauber
Red-Bull-Tsunoda verärgert Weltmeister-Team McLaren
Mit Video
«Eine Linie überschritten»
Red-Bull-Tsunoda verärgert Weltmeister-Team McLaren
McLaren hat seinen Wunsch-Champion
Mit Video
Kommentar
Norris ist Weltmeister
McLaren hat seinen Wunsch-Champion
Wie wild Norris WM-Titel feiert – wer sein TV-Interview crashte
Mit Video
Kuss, Tränen & Schnaps-Moment
Wie wild Norris WM-Titel feiert – wer sein TV-Interview crashte

Vize-Weltmeister nach grandioser Aufholjagd

Die Saison war für Verstappen ein Auf und Ab. Nach einem schwachen Start lag er im Sommer bereits 104 Punkte zurück, bis zum Finale kämpfte er sich auf zwei Punkte heran. Der Sieg in Abu Dhabi reichte dennoch nicht, weil Norris auf dem Podium Dritter wurde. Für Verstappen bedeutet das: Er startet 2026 erstmals seit vier Jahren wieder ohne die Startnummer 1.

Fest steht: Der Holländer zeigte auch im Finale sportlich sauberen Rennsport, liess auf der Strecke keine unfairen Tricks erkennen und gratulierte fair nach der Zieldurchfahrt. Doch in der Pressekonferenz zeigte sich, dass der Barcelona-Punktverlust und die verpasste WM den sonst so coolen Champion noch immer beschäftigen. Ein bitterer, aber lehrreicher Abschluss einer dramatischen Saison.

Norris unter Tränen nach WM-Titel
0:29
«Einen Kindheitstraum erfüllt»:Norris unter Tränen nach WM-Titel
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen