Lando Norris wird Formel-1-Weltmeister und zeigt sich emotional. Der Brite kann die Tränen nicht verbergen und herzt seine Liebsten. Und der McLaren-Star hat ausgiebige Party-Pläne.

Darum gehts Lando Norris wird Formel-1-Weltmeister und zeigt emotionale Reaktion

Norris feiert mit Familie, Freundin und Team den überraschenden Sieg

TV-Interview von Hamilton gecrasht, Brite feiert Titel im Club

Cédric Heeb Redaktor Sport

Norris' Tränen

Erst wenige Minuten ist Lando Norris (26) Weltmeister, als er bei David Coulthard (54) vors Mikrofon tritt. Der Brite ist sichtlich emotional: «Oh Gott, ich habe schon lange nicht mehr geweint. Ich dachte nicht, dass ich weinen würde. Jetzt sehe ich aus wie ein Loser.»

Emotionaler Moment mit Familie und Freundin

Im gleichen Atemzug bedankt er sich bei seinen Eltern: «Sie haben mich von Anfang an unterstützt.» Kurz darauf darf er sie dann auch in die Arme schliessen. Mit der überglücklichen Mama Cisca Wauman gibts eine innige Umarmung. Und auch Freundin Magui Corceiro (23) ist da. Sie herzt ihren Schatz und gibt im einen dicken Kuss. Bei der Siegerehrung kommt Norris nochmals auf seine Tränen und seine Liebsten zu sprechen: «Es tut mir leid, dass sie sich für mich schämen mussten, weil ich so viel weine. Aber immerhin konnte ich ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich liebe euch.»

Der überraschende Siegertrunk

Den Champagner gibts wie üblich auf dem Siegerpodium. Als er mit seinem Team feiert, greift der 26-Jährige zu einer Energy-Drink-Dose, nimmt einen Schluck – und scheint ziemlich überrascht ob des Inhaltes. Norris verzieht das Gesicht. Auf die Frage, ob da wirklich Energy-Drink oder doch etwas Stärkeres wie beispielsweise Schnaps drin war, entgegnet der neue Weltmeister: «Auf keinen Fall (ein Energy-Drink, d. Red.), das war viel heftiger.»

Die Party-Pläne

Weil der McLaren-Star diverse Pflichttermine mit Medien noch wahrnehmen muss, kann er erst verspätet mit der Party beginnen. «Ich werde ausgiebig feiern. Ich hoffe, dass meine Freunde schon viele Drinks hatten, denn ich will mit ihnen feiern gehen. Es geht mehr um sie als um mich.» Er wolle mit allen den WM-Titel zelebrieren, «mit den Mechanikern, den Ingenieuren». Dann fällt ihm ein: «Verdammt, wir haben am Dienstag ja Tests ... na ja.» Dieser Gedanke ist aber schnell wieder weg. Später tauchen Videos von Norris auf, wie er in einem Club voller Inbrunst «Sweet Caroline» und «We are the Champions» grölt (siehe Video oben).

Herzliche Worte von Norris' erstem Teamkollegen

Einer der ersten Gratulanten ist Carlos Sainz (31). Der Spanier war 2019 der erste Teamkollege von Norris, als der damals 19-Jährige in die Formel 1 kam. Schon damals habe er gesehen, wie schnell Norris fahren könne, wie der Spanier im Interview mit Sky sagt: «Ich bin sehr glücklich für ihn, es ist extrem talentiert. Vor allem bin ich aber glücklich für ihn als Mensch. Denn er folgt nicht dem üblichen Stereotypen eines Weltmeisters. Er blieb sich immer treu und hat bewiesen, dass man als netter Kerl Weltmeister werden kann und nicht rücksichtslos oder knallhart sein muss.»

Hamilton crasht Interview

Norris ist der erste Brite seit Lewis Hamilton, der Formel-1-Weltmeister wird. Letztmals gelang dies dem 40-Jährigen 2020, bevor sich Max Verstappen (28) vier Titel in Serie krallte. Als Norris mitten in einem TV-Interview steht, grätscht Hamilton dazwischen und umarmt seinen Landsmann. Dazu sagt der Ferrari-Pilot: «Ich bin so glücklich für dich. Ich habe es dir gesagt.» Norris' Antwort: «Ich weiss das sehr zu schätzen.» Später sagt Hamilton in seinem eigenen Interview: «Seinen ersten WM-Titel zu feiern, ist sehr speziell. Ich bin sehr stolz auf ihn.» Dann verrät der siebenfache Weltmeister: «Ich habe ihm vor dem Wochenende gesagt, dass das, was er tut, funktioniert und er nichts ändern soll.»

