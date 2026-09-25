Ein Sprintrennen gibts beim GP von Aserbaidschan zwar keines, dennoch ist der Samstag ein wichtiger Renntag. Grund dafür ist die Verlegung des Rennens, weil am Sonntag der Opfer des Zweiten Karabachkriegs gedenkt wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft F1-Kalender 2026 umfasst 23 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt

GP Saudi-Arabien wegen Krieg abgesagt, Bahrain verschoben

Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison eigentlich 24 GP, weil im Nahen Osten jedoch Krieg herrscht, wurde das Rennen in Saudi-Arabien (19. April) abgesagt und jenes in Bahrain vom April auf den Oktober verlegt. Neu dabei ist Madrid, das auf Kosten von Imola einen Platz im Rennkalender erhielt. Mit Monza verbleibt Italien aber im Kalender.

F1-Kalender 2026 als PDF Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. Zum F1-Kalender 2026 als PDF

F1-Rennkalender 2026

Runde Datum GP von Sieger 2026 1 6.–8. März Australien, Melbourne George Russell (Mercedes) 2 13.–15. März China, Shanghai Kimi Antonelli (Mercedes) 3 27.–29. März Japan, Suzuka Kimi Antonelli (Mercedes) 4 17.–19. April Saudi-Arabien, Jeddah wegen Kriegs abgesagt 5 1.–3. Mai Miami, Miami Kimi Antonelli (Mercedes) 6 22.–24. Mai Kanada, Montreal Kimi Antonelli (Mercedes) 7 5.–7. Juni Monaco, Monte-Carlo Kimi Antonelli (Mercedes) 8 12.–14. Juni Katalonien, Barcelona Lewis Hamilton (Ferrari) 9 26.–28. Juni Österreich, Spielberg George Russell (Mercedes) 10 3.–5. Juli Grossbritannien, Silverstone Charles Leclerc (Ferrari) 11 17.–19. Juli Belgien, Spa Kimi Antonelli (Mercedes) 12 24.–26. Juli Ungarn, Hungaroring Lando Norris (McLaren) 13 21.–23. August Niederlande, Zandvoort Lando Norris (McLaren) 14 4.–6. September Italien, Monza Kimi Antonelli (Mercedes) 15 11.–13. September Spanien, Madrid Kimi Antonelli (Mercedes) 16 24.–26. September Aserbaidschan, Baku

17 2.–4. Oktober Bahrain, Sakhir

18 9.–11. Oktober Singapur, Singapur

19 23.–25. Oktober USA, Austin

20 30. Oktober – 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt

21 6.–8. November Brasilien, São Paulo

22 19.–21. November Las Vegas, Las Vegas

23 27.–29. November Katar, Lusail

24 4.–6. Dezember VAE, Abu Dhabi



Für Sommerferien blieb den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von vier Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhten die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulten.

Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen

Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.

Datum Ort Sieger 2026 14. März China, Shanghai George Russell (Mercedes) 2. Mai USA, Miami Lando Norris (McLaren) 23. Mai Kanada, Montreal George Russell (Mercedes) 4. Juli Grossbritannien, Silverstone Kimi Antonelli (Mercedes) 22. August Niederlande, Zandvoort George Russell (Mercedes) 10. Oktober Singapur, Singapur



Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Denn in der Vergangenheit entpuppten sich diese Rennen als für ihn zuverlässigen Punktelieferanten. Von bisher 28 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Dahinter folgen Norris und Russell mit je 4 Siegen.