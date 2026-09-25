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Baku-GP bereits am Samstag
Der F1-Kalender 2026 mit allen Rennen

Ein Sprintrennen gibts beim GP von Aserbaidschan zwar keines, dennoch ist der Samstag ein wichtiger Renntag. Grund dafür ist die Verlegung des Rennens, weil am Sonntag der Opfer des Zweiten Karabachkriegs gedenkt wird.
Publiziert: 16:04 Uhr
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Auch in Baku alles im Überblick? Antonelli peilt den nächsten Vollerfolg an.
Foto: AP Photo/Darko Bandic

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • F1-Kalender 2026 umfasst 23 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt
  • GP Saudi-Arabien wegen Krieg abgesagt, Bahrain verschoben
  • Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison eigentlich 24 GP, weil im Nahen Osten jedoch Krieg herrscht, wurde das Rennen in Saudi-Arabien (19. April) abgesagt und jenes in Bahrain vom April auf den Oktober verlegt. Neu dabei ist Madrid, das auf Kosten von Imola einen Platz im Rennkalender erhielt. Mit Monza verbleibt Italien aber im Kalender.

F1-Kalender 2026 als PDF

Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.

Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.

Zum F1-Kalender 2026 als PDF

F1-Rennkalender 2026

RundeDatumGP vonSieger 2026
16.–8. MärzAustralien, MelbourneGeorge Russell (Mercedes)
213.–15. MärzChina, ShanghaiKimi Antonelli (Mercedes)
327.–29. MärzJapan, SuzukaKimi Antonelli (Mercedes)
417.–19. AprilSaudi-Arabien, Jeddah

wegen Kriegs abgesagt

51.–3. MaiMiami, MiamiKimi Antonelli (Mercedes)
622.–24. MaiKanada, Montreal

Kimi Antonelli (Mercedes)

75.–7. JuniMonaco, Monte-Carlo

Kimi Antonelli (Mercedes)

812.–14. JuniKatalonien, BarcelonaLewis Hamilton (Ferrari)
926.–28. JuniÖsterreich, SpielbergGeorge Russell (Mercedes)
103.–5. JuliGrossbritannien, SilverstoneCharles Leclerc (Ferrari)
1117.–19. JuliBelgien, SpaKimi Antonelli (Mercedes)
1224.–26. JuliUngarn, HungaroringLando Norris (McLaren)
1321.–23. AugustNiederlande, Zandvoort Lando Norris (McLaren)
144.–6. SeptemberItalien, Monza Kimi Antonelli (Mercedes)
1511.–13. SeptemberSpanien, Madrid Kimi Antonelli (Mercedes)
1624.–26. SeptemberAserbaidschan, Baku
172.–4. OktoberBahrain, Sakhir
189.–11. OktoberSingapur, Singapur
1923.–25. OktoberUSA, Austin
2030. Oktober – 1. NovemberMexiko, Mexiko-Stadt
216.–8. NovemberBrasilien, São Paulo
2219.–21. NovemberLas Vegas, Las Vegas
2327.–29. NovemberKatar, Lusail
244.–6. DezemberVAE, Abu Dhabi

Für Sommerferien blieb den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von vier Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhten die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulten.

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Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen

Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.

DatumOrtSieger 2026
14. MärzChina, ShanghaiGeorge Russell (Mercedes)
2. MaiUSA, MiamiLando Norris (McLaren)
23. MaiKanada, Montreal

George Russell (Mercedes)

4. JuliGrossbritannien, SilverstoneKimi Antonelli (Mercedes)
22. AugustNiederlande, Zandvoort George Russell (Mercedes)
10. OktoberSingapur, Singapur

Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Denn in der Vergangenheit entpuppten sich diese Rennen als für ihn zuverlässigen Punktelieferanten. Von bisher 28 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Dahinter folgen Norris und Russell mit je 4 Siegen.

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