Darum gehts
- F1-Kalender 2026 umfasst 23 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt
- GP Saudi-Arabien wegen Krieg abgesagt, Bahrain verschoben
- Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen
Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison eigentlich 24 GP, weil im Nahen Osten jedoch Krieg herrscht, wurde das Rennen in Saudi-Arabien (19. April) abgesagt und jenes in Bahrain vom April auf den Oktober verlegt. Neu dabei ist Madrid, das auf Kosten von Imola einen Platz im Rennkalender erhielt. Mit Monza verbleibt Italien aber im Kalender.
Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.
Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.
F1-Rennkalender 2026
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2026
|1
|6.–8. März
|Australien, Melbourne
|George Russell (Mercedes)
|2
|13.–15. März
|China, Shanghai
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|3
|27.–29. März
|Japan, Suzuka
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|4
|17.–19. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
wegen Kriegs abgesagt
|5
|1.–3. Mai
|Miami, Miami
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|6
|22.–24. Mai
|Kanada, Montreal
Kimi Antonelli (Mercedes)
|7
|5.–7. Juni
|Monaco, Monte-Carlo
Kimi Antonelli (Mercedes)
|8
|12.–14. Juni
|Katalonien, Barcelona
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|9
|26.–28. Juni
|Österreich, Spielberg
|George Russell (Mercedes)
|10
|3.–5. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Charles Leclerc (Ferrari)
|11
|17.–19. Juli
|Belgien, Spa
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|12
|24.–26. Juli
|Ungarn, Hungaroring
|Lando Norris (McLaren)
|13
|21.–23. August
|Niederlande, Zandvoort
|Lando Norris (McLaren)
|14
|4.–6. September
|Italien, Monza
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|15
|11.–13. September
|Spanien, Madrid
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|16
|24.–26. September
|Aserbaidschan, Baku
|
|17
|2.–4. Oktober
|Bahrain, Sakhir
|
|18
|9.–11. Oktober
|Singapur, Singapur
|
|19
|23.–25. Oktober
|USA, Austin
|
|20
|30. Oktober – 1. November
|Mexiko, Mexiko-Stadt
|
|21
|6.–8. November
|Brasilien, São Paulo
|
|22
|19.–21. November
|Las Vegas, Las Vegas
|
|23
|27.–29. November
|Katar, Lusail
|
|24
|4.–6. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
|
Für Sommerferien blieb den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von vier Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhten die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulten.
Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen
Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.
|Datum
|Ort
|Sieger 2026
|14. März
|China, Shanghai
|George Russell (Mercedes)
|2. Mai
|USA, Miami
|Lando Norris (McLaren)
|23. Mai
|Kanada, Montreal
George Russell (Mercedes)
|4. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|22. August
|Niederlande, Zandvoort
|George Russell (Mercedes)
|10. Oktober
|Singapur, Singapur
|
Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Denn in der Vergangenheit entpuppten sich diese Rennen als für ihn zuverlässigen Punktelieferanten. Von bisher 28 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Dahinter folgen Norris und Russell mit je 4 Siegen.