39 Jahre war Beat Zehnder Teil des Motorsports. Nun geht diese Zeit zu Ende. Per Ende Jahr trennt sich Audi von ihm.

Darum gehts Audi trennt sich per Ende Jahr von Beat Zehnder

Während 39 Jahren war er eine feste Grösse im Motorsport

Mit Zehnders Abgang geht eine Ära zu Ende

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bei Audi geht eine Ära zu Ende. Wie der Rennstall am Freitagmorgen mitteilt, verlässt Beat Zehnder (60) das Team per Ende Dezember 2026. Das Team erklärt, dass der Schritt «im Zuge der Umstrukturierung im Vorfeld der Saison 2027» passiere. «Beat war für Hunderte von Teammitgliedern und Fahrern, die im Laufe der Jahre in Hinwil tätig waren, ein Mentor», heisst es in der Mitteilung.

Zehnder ist ein Schweizer Motorsport-Urgestein und kam 1988 zu Sauber Motorsport. In all den Jahren hat er viel miterlebt. So war er Teil des Teams, welches 1989 und 1990 die 24 Stunden von Le Mans sowie die Sportwagen-Weltmeisterschaft gewann. 1993 wechselte er mit dem Team in die Formel 1 und wurde im Jahr darauf Sauber-Teammanager. Diese Position hatte er über zwei Jahrzehnte inne. 2018 wurde Zehnder in den Vorstand berufen und leitete zuletzt als Director Signature Programs & Operations die Heritage-Aktivitäten des Teams.

Schon 2024 hat Zehnder angekündigt, dass er kürzertreten möchte. «Ich will mich endlich mehr um meine Frau Nadine kümmern. Ja, ich war fast zu lange auf Reisen, und der Job frisst dich in der Formel 1 auf», sagte er gegenüber Blick.

601 Formel-1-Rennen in Folge

Nun erfolgt per Ende Jahr der Abschied. Ganz freiwillig scheint dieser nicht zu sein. Zumindest steht in der Mitteilung nichts von gegenseitigem Einvernehmen. Dort heisst es abschliessend lediglich: «Er verabschiedet sich mit 36 Rennen in der Sportwagen-Weltmeisterschaft und 601 Formel-1-Rennen in Folge auf seinem Konto. Wir danken ihm für 39 Jahre herausragender Dienste und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»