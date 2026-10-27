Antonelli jagt Vettels Phantom-Rekord

Tequila oder Caipirinha – Mexiko oder Brasilien. Wo wird Mercedes den WM-Titel von Kimi Antonelli (20) feiern? «Endlich ein Fahrer, von dem alle schwärmen – ausser sein Teamkollege Russell», lacht der frühere GP-Boss Bernie Ecclestone, der am Dienstag 96 wird.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die schnellste WM-Entscheidung könnte am Sonntag um 21 Uhr MEZ (live auf Blick im Ticker) auf 2200 Meter Höhe fallen, wenn Russell (Mercedes) und Hamilton (Ferrari) beim Start crashen und ausscheiden. Und sonst müssten entweder Russell oder Hamilton alle restlichen Rennen gewinnen – und Antonelli keine zwei Punkte mehr holen. Also keine Diskussionen mehr.

Als Vettel fast unschlagbar war

Die Frage ist jetzt nur: Kann der Italiener seinen Vorsprung von 123 Punkten auf Russell und 124 auf Hamilton noch ausbauen?

Den fast nicht zu brechenden Rekord hält seit 2013 der Deutsche Sebastian Vettel. Er war im Red-Bull-Renault mit 13 Saisonsiegen (die letzten neun in Serie) so überlegen, wie noch nie ein Fahrer in der Formel-1-Geschichte. Nach 19 Rennen lag der Wahlschweizer 155 Punkte vor Fernando Alonso im Ferrari – 397:242.

Fünfkampf hinter Antonelli

Mit seiner aktuellen Form kann Antonelli seinen Mega-Vorsprung auf eine Fünfergruppe vielleicht noch erhöhen. Aber für 155 Punkte Vorsprung muss er noch zwei oder drei Siege herausfahren.

Hinter Antonelli schliesst sich das engste Verfolger-Feld aller Zeiten Richtung Vizemeister-Titel. Da könnte es noch Überraschungen geben. Der WM-Stand hinter Antonelli: Russell 242, Hamilton 241, Verstappen 236, Leclerc 233 und Noch-Champion Norris 211.

Happy Birthday, Bernie Ecclestone (96)

Bei den englischen Buchmachern ist Verstappen, der die letzten sechs Rennen immer aufs Podest kletterte, mit 2:1 klarer Favorit vor Russell (6:1) und dem Ferrari-Duo Hamilton und Leclerc (je 8:1). Für Weltmeister Norris würde es für einen Franken Einsatz 100 zurückgeben.

So sieht es auch Bernie Ecclestone, der am Mittwoch 96 Jahre alt wird. Der Brite zu Blick: «Max wird WM-Zweiter. Und die Fans können sich schon auf 2027 freuen, wenn der tadellose und superschnelle Sportsmann Antonelli gegen Verstappen antritt. Max muss dann jedoch ein Auto haben, das vom ersten Rennen an funktioniert. Nicht wie diese Saison!»