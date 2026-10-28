Neuer Boss für die F1-Motoren bei Audi

Die Audi Formula Racing GmbH bekommt ab dem 1. November einen CEO. Die Firma in Neuburg an der Donau entwickelt und fertigt die Antriebseinheit für Audis Formel-1-Projekt in Hinwil ZH.

Fabienne Kleinhenz

Thomas Fuhr (61) übernimmt per 1. November die Leitung der Audi Formula Racing GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Neuburg an der Donau entwickelt und fertigt die Antriebseinheit für das Formel-1-Projekt von Audi.

In der Pressemitteilung wird Fuhr als erfahrener Manager in der Motorsportbranche vorgestellt. Er verfügt über «mehr als 30 Jahre Erfahrung.» Von 2009 bis 2012 war er Geschäftsführer von Mercedes-AMG High Performance Powertrains, einem Motorenhersteller für die Mercedes-Benz-Gruppe.

Mattia Binotto (56), der ehemalige Teamchef der Scuderia Ferrari und nun Teamchef bei Audi in der Formel 1, freut sich auf die Zusammenarbeit. «Ich bin zuversichtlich, dass er eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, das Team und die Organisation weiterzuentwickeln, damit wir zum besten F1-Hersteller werden. Ich freue mich sehr darauf, ihn im Team willkommen zu heissen.», wie es in der Pressemitteilung heisst.