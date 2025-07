Ex-Fussball-Goalie kommt für Fialas Benefizspiel nach Zürich

Kevin Final präsentiert für sein Benefizspiel in Zürich einen namhaften Spieler. Ex-Fussball-Goalie Petr Cech wird in de Swiss Life Arena dabei sein.

1/6 Kevin Fiala präsentiert für sein Benefizspiel in Zürich einen namhaften Spieler. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Am 8. August kommt es in der Swiss Life Arena in Zürich zu einem besonderen Duell. Ein Team aus internationalen NHL-Stars tritt gegen die ZSC Lions für den guten Zweck an. Organisiert wird das Charity Game von NHL-Star Kevin Fiala (28). Der Erlös des Events geht unter anderem an das Kinderspital in St. Gallen sowie an die Nachwuchsabteilungen der Eishockeyclubs ZSC Lions und EHC Uzwil, Fialas Jugendklub.

Die NHL-Auswahl bekommt nun weiteren prominenten Zuwachs. Petr Cech (43), der 2012 mit Chelsea die Champions League gewann, wird beim Benefizspiel das Tor hüten. Der Tscheche beendete seine Fussballerlaufbahn 2019 und wechselte die Sportart. Ab der Saison 2019/20 spielte er zunächst in der dritten, dann in der zweiten britischen Eishockey-Liga. In seiner letzten Saison vor dem zweiten Karriereende kam er für die Belfast Giants sogar zu einem Einsatz in der Elite Ice Hockey League, der obersten Liga Grossbritanniens.

Neben Cech kommt Andres Ambühl eine weitere Legende zu einem Mini-Comeback. Der Rekordnationalspieler hat seine Karriere nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille im Mai beendet.

Ebenfalls mit von der Partie sind Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (alle New Jersey Devils), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Pius Suter (St. Louis Blues), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Mats Zuccarello, Marco Rossi (beide Minnesota Wild), Lucas Raymond, Moritz Seider (beide Detroit Red Wings) und Tim Stützle (Ottawa Senators). Weitere Teilnehmer sollen noch folgen.