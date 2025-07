Volksfest Kevin Fiala sticht an Hofchilbi in Wil SG erstes Bierfass an

Eishockey-Spieler Kevin Fiala wird am Samstag das erste Fass an der Hofchilbi in Wil SG anstechen. Der NHL-Star reiht sich in eine Liste prominenter Anzapfer an diesem Volksfest ein. Erwartet werden einige Tausend Besucherinnen und Besucher.

