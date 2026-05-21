Von Aufsteiger Grossbritannien hat die Nati bei ihrem nächsten Spiel am Donnerstagabend nicht viel zu befürchten. Die einzige Ausnahme: Goalgetter Liam Kirk.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Liam Kirk, Brite, wurde mit 41 Toren Torschützenkönig der DEL

Erster in Grossbritannien ausgebildeter Spieler, 2018 im NHL-Draft gewählt

Kirk spielt 2026 WM in Zürich, bisher ein Tor erzielt

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Kein Kanadier, kein Schwede, auch kein Deutscher. Nein, ein Brite war diese Saison der Torschützenkönig in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Sagenhafte 41 Tore erzielte Liam Kirk (26) und war damit eine Schlüsselfigur beim Meistertitel der Eisbären Berlin. Der Scharfschütze ist auch das Gesicht des britischen Eishockeys.

Eigentlich stammt der Mann aus Maltby bei Sheffield aus einer klassischen Fussballer-Familie, doch als ihn seine Mutter regelmässig zu Spielen des lokalen Hockeyklubs Sheffield Steelers mitnahm, war Klein Liam nicht mehr davon abzubringen, selbst Hockey zu spielen. Er entpuppte sich als aussergewöhnliches Talent, verblüffte vor allem durch seinen Instinkt vor dem Tor. Dies führte dazu, dass er 2018 als erster in Grossbritannien ausgebildeter Spieler im NHL-Draft berücksichtigt wurde – Arizona schnappte sich in der 7. Runde die Rechte für ihn.

Kommt er 2027 in die Schweiz?

Doch in Nordamerika kam er in jungen Jahren nicht über die AHL hinaus, und so kehrte er 2022 nach Europa zurück. Mit Erfolg. Zunächst füllte Kirk die Netze in Finnland (Jukurit), dann in Tschechien (Litvinov) und seit der vorletzten Saison für die Eisbären Berlin.

Dort hat er noch einen Vertrag bis 2027, danach könnte Kirk durchaus in der Schweiz landen. Blick weiss, dass ihn einige National-League-Sportchefs auf dem Radar haben. Ein Engländer, der auf Schweizer Eis auf Torejagd geht – diese Vorstellung hätte wegen ihrer Einzigartigkeit durchaus ihren Reiz.

Vorerst geht es für Kirk jedoch mit Aufsteiger Grossbritannien am Donnerstagabend gegen die Schweiz. Bislang hat er schon zweimal an einer WM gegen die Nati gespielt. 2024 ging die Partie mit 0:3 verloren. 2021 mit 3:6, und Kirk machte mit zwei Toren und einem Assist ein Riesenspiel.

«Die Partien gegen die Topnationen sind für uns eine tolle Erfahrung, aber wir müssen realistisch sein. Bei denen stehen zahlreiche NHL-Spieler im Line-up, die meisten von uns spielen in England», sagt Kirk, der an der WM in Zürich bislang einmal getroffen hat, zu Blick.

Für Ligaerhalt braucht es ein Wunder

Das Spiel der Spiele im Kampf um den Ligaerhalt hat Aufsteiger Grossbritannien am Dienstagabend gegen Ungarn mit 0:5 verloren. Um den Abstieg noch zu vermeiden, bräuchten Kirk und Co. ein Hockeywunder. Umso mehr, da die in der Gruppe A ebenfalls strauchelnden Deutschen, gegen die man noch spielt, als Gastgeber der nächstjährigen WM nicht absteigen können.

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