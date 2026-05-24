Timo Meiers freier Pfingstsonntag gehört dem Fussball, jener von Roman Josi der Ankunft seiner Familie und Sven Andrighetto rückt Kevin Fiala auf die Pelle. Das neue Nati-Inside.

Andrighetto egalisiert Bestmarke

Nach sechs Spielen steht ZSC-Star Sven Andrighetto, der beim 9:0 gegen Ungarn mit einem Tor und vier Assists glänzt, mit 13 Punkten (4 Tore, 9 Assists) an der Spitze der WM-Skorerliste. In der modernen WM-Ära, seit 1977 und der Öffnung für Profis, hält Kevin Fiala die Schweizer Bestmarke. Der Stürmer der Los Angeles Kings buchte 2024 ebenfalls 13 Punkte (7 Tore). Vergangenes Jahr war Andrighetto beim 10:0 gegen Ungarn geschont worden.

Meier tippt auf klaren FCSG-Sieg

Der freie Pfingstsonntag kommt für Timo Meier wie gerufen. Seinem FC St. Gallen winkt da gegen Stade Lausanne-Ouchy der Cupsieg. Ob er nach Bern anreisen wird, um live vor Ort zu sein, wusste der Edelfan am Samstagabend nach dem Kantersieg gegen Ungarn noch nicht: «Aber ich werde den Cupfinal auf jeden Fall mitverfolgen und den FCSG im St. Gallen-Trikot supporten.» Sein Tipp: «3:0 für St. Gallen.»

1:28 «Bin ein einfaches Witz-Opfer»: FCSG-Fan Timo Meier freut sich auf den Cupfinal

Josi-Hattrick einen Tag zu früh

Eher nicht mit dem Cupfinal beschäftigen wird sich Captain Roman Josi. Denn am Sonntag trifft endlich seine Familie aus den USA in der Schweiz ein, nachdem diese zuvor wegen Pass-Problemen (der Kinder-Pass von Sohn Luca James war nur noch einen Monat gültig) aufgehalten wurde. Um den WM-Rekord-Hattrick von Josi mitzuerleben, der dafür nur 4 Minuten und 45 Sekunden brauchte, kommt Ehefrau Ellie Ottaway mit den beiden Kindern damit aber einen Tag zu spät. Ein Hattrick ist Josi übrigens letztmals beim SCB geglückt, aber noch nie in der Nati und auch nicht in der NHL.

1:40 «Da war auch viel Glück dabei»: Captain Josi spricht über seinen WM-Hattrick

Ungarn-Star heimgereist

Ungarn fehlte bei der 0:9-Klatsche gegen die Schweiz der wichtigste Mann. Vilmos Gallo, 60 Skorerpunkte-Stürmer beim finnischen Playoff-Finalisten KooKoo, ist nach dem für den Ligaerhalt kapitalen 5:0-Sieg gegen Grossbritannien nach Ungarn abgereist, um seiner hochschwangeren Frau in Erwartung beizustehen. Das ist zweifellos aufregender, als sich von Roman Josi und Co. die Ohren langziehen zu lassen.

Fanzone wird überrannt

Die Nati-Erfolge in Verbindung mit dem herrlichen Sommerwetter zog am Samstagnachmittag die Fans in Scharen nach Zürich-Altstetten. Auch solche, die kein Match-Ticket hatten und in die offizielle Fanzone daneben strömten, um den Match im Public Viewing zu verfolgen. Irgendwann war dann die maximale Kapazität von 10'000 Besuchern erreicht, und die Veranstalter meldeten, dass kein Zutritt mehr möglich sei. Die ebenfalls 10'000 Fans in der Swiss Life Arena wurden zudem angewiesen, im Anschluss an das Spiel gegen Ungarn die Fanzone nicht aufzusuchen.

Videowürfel-Bespasser sorgt für Ärger

Die Sosie-Cam ist eine beliebte Publikumsanimation bei Sportveranstaltungen. Dabei wird eine berühmte Persönlichkeit oder Filmfigur auf dem Videowürfel eingeblendet, und die Kamera sucht im Publikum nach jemandem, der dieser Person gleicht. Dieses Unterhaltungsmittel wird auch an der WM während TV-Werbepausen in den Stadien eingesetzt. Doch in der Partie gegen Ungarn ist man da in ein Fettnäpfchen getreten. Wenn jemand mit Jabba der Hutte, einer grotesken Figur aus dem Star-Wars-Universum, verglichen wird, ist das wenig charmant. Die als Doppelgängerin auserkorene Frau war entsprechend erbost. Auch beim WM-OK zeigte man sich schockiert, entschuldigte sich postwendend bei ihr und lud sie als Wiedergutmachung kommende Woche zu einem Finalspiel ein.

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