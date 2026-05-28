DE
FR
Abonnieren

Hold die Nati WM-Gold?
«Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Die Schweizer Nati ist an der Heim-WM durch die Vorrunde gerauscht und hat keinen Punkt abgegeben. Ist es jetzt Zeit, endlich WM-Gold zu holen? Im Blick-Podcast «SCHLIIFTS?» wird darüber diskutiert und auch der Begriff «Goldene Generation» angesprochen.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
SCHLIIFTS? wird unterstützt von Sporttip

Du hast doch schon einen Favoriten – und hoffst auf die Schweiz, oder?

An dieser Heim-WM ist alles möglich. Mit Sporttip kannst du auf alle Spiele tippen und aus verschiedenen Wettmärkten wählen – für noch mehr Spannung bei jedem Spiel.

Du hast doch schon einen Favoriten – und hoffst auf die Schweiz, oder?

An dieser Heim-WM ist alles möglich. Mit Sporttip kannst du auf alle Spiele tippen und aus verschiedenen Wettmärkten wählen – für noch mehr Spannung bei jedem Spiel.

Mehr dazu
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 62
In diesem Artikel erwähnt
Schweden
Schweden
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen