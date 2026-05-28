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Da sind sich Walser und Kessler einig
«Hischier ist eine Maschine»

Raphi Walser und Dino Kessler unterhalten sich prächtig, lachen und kommen bei Nico Hischier nicht mehr aus dem Staunen raus. Aber nicht nur der Nati-Center erntet Bewunderung, sondern auch die «Dampfwalze aus Herisau» Timo Meier.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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